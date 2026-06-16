Último dia para Neymar: termina o prazo de recuperação na Copa

A lesão grau dois na panturrilha direita de Neymar chega a 30 dias nesta terça-feira, 16. Esta é a data limítrofe à prevista pelo departamento médico da seleção brasileira para recuperação do camisa 10 na Copa do Mundo.

Neymar já realizou cerca de três exames desde que se apresentou à seleção no fim de maio e tem feito exercícios de fisioterapia. No entanto, ele ainda não voltou a treinar com bola como era a expectativa do técnico Carlo Ancelotti.

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Segundo o médico da seleção, Rodrigo Lasmar, a recuperação deste tipo de lesão leva de duas a três semanas – prazo que termina nesta semana. Ainda assim, o atacante não deve jogar contra o Haiti.

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Pai pela 5ª vez

Neymar e a esposa Bruna Biancardi relevaram nessa segunda-feira, 15, que estão grávidos de novo. Como o camisa 10 está concentrado com a seleção brasileira para a disputa do Mundial, o anúncio foi feito nas redes sociais em um vídeo gravado previamente.

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Próximos jogos da seleção

Brasil x Haiti – Sexta-feira 19/06 – 21h30

Brasil x Escócia – Quarta-feira 24/06 – 19h00