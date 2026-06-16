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Esporte

Último dia para Neymar: termina o prazo de recuperação na Copa

Já se passaram 30 dias desde a lesão do camisa 10 da seleção brasileira

Por Ígor Resende 16 jun 2026, 10h05 | Atualizado em 16 jun 2026, 11h00
Neymar no estádio de Nova York e Nova Jersey na estreia do Brasil na Copa do Mundo 2026
Neymar no estádio de Nova York e Nova Jersey na estreia do Brasil na Copa do Mundo 2026 (Richard Sellers/Sportsphoto/Allstar/Getty Images)
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A lesão grau dois na panturrilha direita de Neymar chega a 30 dias nesta terça-feira, 16. Esta é a data limítrofe à prevista pelo departamento médico da seleção brasileira para recuperação do camisa 10 na Copa do Mundo

Neymar já realizou cerca de três exames desde que se apresentou à seleção no fim de maio e tem feito exercícios de fisioterapia. No entanto, ele ainda não voltou a treinar com bola como era a expectativa do técnico Carlo Ancelotti.

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Segundo o médico da seleção, Rodrigo Lasmar, a recuperação deste tipo de lesão leva de duas a três semanas – prazo que termina nesta semana. Ainda assim, o atacante não deve jogar contra o Haiti.

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Pai pela 5ª vez

Neymar e a esposa Bruna Biancardi relevaram nessa segunda-feira, 15, que estão grávidos de novo. Como o camisa 10 está concentrado com a seleção brasileira para a disputa do Mundial, o anúncio foi feito nas redes sociais em um vídeo gravado previamente

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Próximos jogos da seleção

Brasil x Haiti – Sexta-feira 19/06 – 21h30
Brasil x Escócia – Quarta-feira 24/06 – 19h00

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