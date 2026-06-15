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Cultura

A forma que Bruna Biancardi escolheu para avisar que está grávida de Neymar

O casal terá uma terceira filha - será quinto herdeiro dele

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jun 2026, 22h34 | Atualizado em 16 jun 2026, 10h51
Neymar e Bruna Biancardi
Neymar e Bruna Biancardi (Instagram @brunabiancardi/Reprodução)
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A forma que Bruna Biancardi escolheu para avisar que está grávida de Neymar Priorize VEJA no Google

Foi com um vídeo previamente gravado e depois publicado no YouTube, que Bruna Biancardi avisou que está esperando mais uma filha de Neymar. Os dois aparecem fazendo uma brincadeira para revelar o sexo do bebê, na publicação desta segunda-feira, 15.

Eles aparecem vendados e pintando o corpo com uma tinta rosa, tendo a companhia das duas outras filhas, Mavie, 2, e Mel, 11 meses, além de Davi Lucca, 14, filho de Neymar com Carol Dantas. O vídeo foi feito antes dele se concentrar com a seleção para a Copa do Mundo.

 

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“É muita menina. Eu vou endoidar. Eu vou montar uma banda e, a partir de hoje, vai ser Spice Girls. Vai ser as K-Pop. Eu estou avisando. Ano que vem, dezembro, menino”, disse o jogador.

O camisa 10 da seleção, que segue lesionado e sem jogar a Copa do Mundo, terá seu quinto filho. Além de Davi Lucca, Mavie e Mel, ele também é pai de Helena, do relacionamento com a modelo Amanda Kimberlly.

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TAGS:
Copa do Mundo 2026
Gente
Neymar
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