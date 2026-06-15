Neymar: quais as chances do jogador enfrentar o Haiti após reavaliação?

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Neymar segue fora dos treinos e não deve estrear na Copa do Mundo contra o Haiti devido a uma lesão muscular na panturrilha direita. A recuperação é tratada com cautela, sem pressa para seu retorno. Outros atletas como Gabriel Magalhães, Bruno Guimarães e Raphinha também ficaram fora. Saiba mais detalhes sobre o camisa 10 e a seleção.

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Neymar passou por novos exames e não treinou com os companheiros nesta segunda, 15. O jogador segue em recuperação da lesão muscular na panturrilha direita e não deve estrear na Copa do Mundo no próximo jogo do Brasil contra o Haiti, na sexta, 19.

A volta do jogador para o campo de jogo não será acelerada para ele jogar contra o Haiti, e é tratada com “cautela e paciência”, segundo o ge. A CBF não confirmou o resultado dos exames e não crava a volta do camisa 10 aos gramados.

Nesta quarta, 17, o jogador completa um mês sem entrar em campo, após a lesão sofrida em jogo pelo Santos contra o Coritiba.

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Na quinta, 18, completa-se também o prazo máximo da expectativa de retorno do médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar. O médico anunciou, um dia após a apresentação dos jogadores à Granja Comary, que o jogador tinha uma lesão muscular de grau 2, e não um edema como Santos havia informado antes, e precisaria de duas a três semanas para ser liberado.

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Além de Neymar, os jogadores Gabriel Magalhães, Bruno Guimarães e Raphinha não treinaram em campo nesta segunda, 15. Os três tiveram lesões no final da temporada da clubes, e fazem controle de carga após serem titulares no empate contra Marrocos, no sábado, 13. O atacante do Barcelona ainda aparentou ter uma bolha no pé, segundo informações da TNT Sports.

Confira a programação de jogos do Brasil

19/06, 22h – Brasil x Haiti (Filadélfia, EUA)

24/06, 19h – Brasil x Escócia (Miami, EUA)