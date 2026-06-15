Neymar: quais as chances do jogador enfrentar o Haiti após reavaliação?
Jogador completa um mês sem jogar na quarta, 17, desde que se lesionou contra o Coritiba
Neymar passou por novos exames e não treinou com os companheiros nesta segunda, 15. O jogador segue em recuperação da lesão muscular na panturrilha direita e não deve estrear na Copa do Mundo no próximo jogo do Brasil contra o Haiti, na sexta, 19.
A volta do jogador para o campo de jogo não será acelerada para ele jogar contra o Haiti, e é tratada com “cautela e paciência”, segundo o ge. A CBF não confirmou o resultado dos exames e não crava a volta do camisa 10 aos gramados.
Nesta quarta, 17, o jogador completa um mês sem entrar em campo, após a lesão sofrida em jogo pelo Santos contra o Coritiba.
Na quinta, 18, completa-se também o prazo máximo da expectativa de retorno do médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar. O médico anunciou, um dia após a apresentação dos jogadores à Granja Comary, que o jogador tinha uma lesão muscular de grau 2, e não um edema como Santos havia informado antes, e precisaria de duas a três semanas para ser liberado.
Além de Neymar, os jogadores Gabriel Magalhães, Bruno Guimarães e Raphinha não treinaram em campo nesta segunda, 15. Os três tiveram lesões no final da temporada da clubes, e fazem controle de carga após serem titulares no empate contra Marrocos, no sábado, 13. O atacante do Barcelona ainda aparentou ter uma bolha no pé, segundo informações da TNT Sports.
Confira a programação de jogos do Brasil
- 19/06, 22h – Brasil x Haiti (Filadélfia, EUA)
- 24/06, 19h – Brasil x Escócia (Miami, EUA)