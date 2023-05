Torre Eiffel poderá receber a chama olímpica nos Jogos de Paris-2024

Principal ponto turístico de Paris e um dos mais famosos do mundo, a torre Eiffel poderá ser protagonista do cenário olímpico em 2024. Segundo informações da agência Reuters, a organização da Olimpíada na capital francesa, prevista para os dias 26 de julho a 11 de agosto do próximo ano, está pensando em instalar a chama olímpica no local.

De acordo com a fonte, o topo da torre, há 300 metros de altura, já estaria descartado. Isso porque o lugar possui uma série de antenas e isso poderia causar problemas técnicos. Mas outro ponto da torre estaria sendo estudado, o que geraria um impacto visual significativo para o evento.

Oficialmente, o comitê olímpico organizador não confirmou a pretensão de instalar a chama no cartão-postal parisiense. De acordo com os organizadores, a decisão sobre o local ainda não foi tomada e não há data oficial para este anúncio.

Vinda da Grécia, berço das Olimpíadas, a chama olímpica chegará à França em 8 de maio de 2024, pelo porto de Marselha, após 10 dias navegando pelo mar mediterrâneo.