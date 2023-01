Super Bowl: Brasil recebe o maior evento da NFL fora dos EUA

Ano após ano, os esportes americanos vêm deixando de ser um nicho entre o público brasileiro e o aumento da popularidade da bola oval já faz do Brasil uma área de especial interesse dos executivos da NFL, a principal liga de futebol americano. Entre os dias 11 e 12 de setembro, São Paulo receberá o NFL in Brasa, o maior evento fora dos Estados Unidos do Super Bowl, como é chamada a badalada decisão da liga.

O evento acontece no Komplexo Tempo, no Parque da Mooca, na zona leste da capital paulista, e será um festival com experiências esportivas, gastronômicas e musicais. O Super Bowl LVII será disputado no dia 12 de fevereiro no State Farm Stadium, no Arizona, com show do intervalo da diva do pop Rihanna. As equipes serão definidas nesta semana, com as finais de Conferência entre Philadelphia Eagles x San Francisco 49ers e Kansas City Chiefs x Cincinatti Bengals.

O NFL in Brasa terá o tradicional conceito dos estádios americanos, o chamado tailgate — no qual os torcedores desfrutam de comida e bebida no estacionamento —, mas com um toque brasileiro. Além da gastronomia, com pratos assinados por chefes renomados, os fãs brasileiros vão se divertir com a experiência de um Super Bowl, podendo jogar futebol americano e aprender a lançar como um quarterback, chutar um field goal, dar tackles em adversários, além de registrar suas performances como fazem os atletas durante os testes do NFL Scouting Combine.

“Certamente, é mais que um evento. É uma plataforma de live marketing da NFL no Brasil que busca abrasileirar a cultura tailgate, muito difundida nos Estados Unidos e que tem tudo a ver com a forma que o público brasileiro consome o futebol no país. Churrasco, amigos, música, confraternização, esporte e festa. Estamos felizes em oferecer aos fãs brasileiros uma experiência inigualável”, diz o CEO da Effect Sport, agência responsável pela NFL Brasil, Pedro Rego Monteiro.

O evento integra o planejamento de expansão da NFL no Brasil. Atualmente, o país é o segundo do mundo em número total de seguidores da liga nas redes sociais, com mais de 2 milhões, atrás apenas dos Estados Unidos, e voltou a ser transmitido em TV aberta, pela RedeTV, além dos canais ESPN, na TV fechada.

Nos 4.000 m² do Komplexo Tempo, o NFL in Brasa terá ainda competições de Madden, game ultrarrealista da EA Sports, loja exclusiva e oportunidades para se sentir dentro do campo durante uma partida da NFL. O festival será realizado no mesmo espaço que recebeu este ano a São Paulo Fashion Week. Os ingressos estão à venda por meio do site sympla.com.br, a preços que variam de 80 a 495 reais.

