Sem Messi e Ronaldo, Bola de Ouro 2024 traz Vinicius Júnior como favorito

Dentre os 30 indicados à Bola de Ouro 2024, prêmio da revista France Football para o melhor jogador de futebol masculino do ano, Vinicius Júnior é o grande favorito. Há quem aposte no britânico Bellingham, colega do brasileiro no Real Madrid, ou no espanhol Rodri, atualmente no Manchester City — também na lista de possíveis eleitos. Sem Messi e Cristiano Ronaldo, os dois grandes vencedores dos últimos anos, a disputa está em aberto.

No futebol feminino, as brasileiras Gabi Portilho, do Corinthians, e Tarciane, do Houston Dash, também estão entre as finalistas, embora tenham poucas chances de ficar com o troféu. Entre as mulheres, as três atacantes do Barcelona, atual campeão da Europa, são as favoritas: as espanholas Aitana Bonmatí, que ganhou no ano passado, e Salma Paralluelo, e a norueguesa Caroline Grahan Hansen.

A última conquista brasileira tem mais de uma década. Foi Kaká, em 2007, pelo Milan. O resultado deste ano será conhecido nesta segunda-feira, 28, a partir das 16h, com transmissão ao vivo pelo canal de TV por assinatura TNT e pelo streaming da Max.

O que faz Vini Jr. correr?

Vini Jr. tem a seu favor fatores importantes. O técnico é um deles, já que está em alta no Real e na seleção brasileira. Os números são sua principal testemunha: marcou 26 gols e deu 12 assistências em 51 jogos pelo clube e pela seleção. Suas contribuições foram essenciais nos triunfos do clube espanhol tanto na La Liga quanto na Champions League. O recente hat-trick contra o Borussia Dortmund solidificou ainda mais seu status de principal concorrente.

E também há o fator extra-campo, no sentido de que o atacante brasileiro tem se destacado como uma voz eloquente no combate ao racismo nos estádios da Espanha, onde essa praga tem se mostrado um problema recorrente e, pior ainda, resiliente. Ele enfrentou abuso racial durante várias partidas, o que atraiu atenção internacional. Sua resposta a tais incidentes conquistou amplo apoio, tornando-o um símbolo na defesa contra a discriminação nos esportes.

Melhor momento

Há ainda o momento, que conta muito. Vini Jr. e os outro 29 concorrentes ao prêmio não terão a incômoda companhia do argentino Leonel Messi, do Inter de Miami e da seleção argentina, e do português Cristiano Ronaldo, do Al-Nasser, da Arábia Saudita, e da seleção portuguesa. Messi e Ronaldo, fora da lista de indicados pela primeira vez desde 2003, ganharam 13 das quinze últimas edições da premiação. Seja qual for o resultado, é uma forte indicação de que uma era do futebol mundial está chegando ao fim.

Quem concorre este ano no futebol masculino?

Antonio Rudiger (Real Madrid)

Kylian Mbappe (Real Madrid)

William Saliba (Arsenal)

Lautaro Martinez (Internazionale Milano)

Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)

Dani Carvajal (Real Madrid)

Rodri (Man City)

Ademola Lookman (Atalanta)

Lamine Yamal (Barcelona)

Bukayo Saka (Arsenal)

Hakan Calhanoglu (Internazionale Milano)

Declan Rice (Arsenal)

Harry Kane (Bayern Munich)

Cole Palmer (Chelsea)

Vitinha (Paris Saint-Germain)

Vinicius Jr. (Real Madrid)

Martin Odegaard (Arsenal)

Dani Olmo (Barcelona)

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Mats Hummels (Roma)

Erling Haaland (Man City)

Nicholas Williams (Athletic Bilbao)

Granit Xhaka (Bayer Leverkusen)

Phil Foden (Man City)

Artem Dovbyk (Roma)

Jude Bellingham (Real Madrid)

Toni Kroos (former Real Madrid)

Ruben Dias (Man City)

Federico Valverde (Real Madrid)

Emiliano Martinez (Aston Villa)

E no futebol feminino?

Aitana Bonmati (Barcelona)

Barbra Banda (Shanghai RCB e Orlando Pride)

Lauren Hemp (Manchester City)

Tarciane (Houston Dash)

Trinity Rodman (Washington Spirit)

Caroline Graham Hansen (Barcelona

Lindsey Horan (Lyon)

Lucy Bronze (Chelsea)

Yui Hasegawa (Manchester City)

Sjoeke Nüsken (Chelsea)

Ada Hegerberg (Lyon)

Manuela Giugliano (Roma)

Mallory Swanson (Chicago Red Stars)

Glodis Viggosdottir (Bayern)

Mariona Caldentey (Barcelona e Arsenal)

Lauren James (Chelsea)

Lea Schüller (Bayern)

Patricia Guijarro (Barcelona)

Gabi Portilho (Corinthians)

Tabitha Chawinga (Lyon)

Salma Paralluelo (Barcelona)

Giulia Gwinn (Bayern)

Khadija Shaw (Manchester City)

Alexia Putellas (Barcelona)

Grace Geyoro (PSG)

Shophia Smith (Portland Thorns FC)

Ewa Pajor (Barcelona)

Alyssa Naeher (Chicago Red Stars)

Mayra Ramirez (Chelsea)

Marie-Antoinette Katoto (PSG)