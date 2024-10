Bola de Ouro: que horas começa e onde assistir à cerimônia de premiação

A cerimônia de entrega da Bola de Ouro acontece nesta segunda-feira, 28, em Paris, com o brasileiro Vinicius Jr. — campeão da Supercopa da Espanha, do Campeonato Espanhol e da Champions League com o Real Madrid — como o grande favorito a vencer o cobiçado prêmio. No Brasil, o evento começa às 16h do horário de Brasília, e terá duas opções de transmissão: pode ser visto na televisão por assinatura, pelo canal TNT, ou no streaming, pela MAX.

Caso aclame, de fato, Vini Jr, a premiação da revista France Football — que tem Rodri, do Manchester City, e Jude Bellingham, também do Real Madrid, como principais concorrentes do camisa 7 da seleção — acabará com o longevo jejum de brasileiros sem bola de ouro: o último a levar o prêmio foi Kaká, em 2007, quando jogava pelo Milan. Entre as mulheres, as brasileiras Gabi Portilho e Tarciane também estão entre as finalistas.

Horário e onde assistir à Bola de Ouro 2024:

Data: 28/10/2024

Horário: 16h, no horário de Brasília

Onde assistir: o canal TNT e o streaming Max transmitem o evento.

