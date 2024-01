São Paulo recebe confronto da Copa do Mundo do tênis feminino em abril

O Ginásio do Ibirapuera será a sede do confronto entre o Time Brasil BRB e a Alemanha pelos Qualifiers da Billie Jean King Cup by Gainbridge, a Copa do Mundo do tênis feminino, nos dias 12 e 13 de abril. Restam poucos ingressos para a Arquibanca Superior, com preços a partir de R$ 216. Os ingressos solidários, com preços promocionais a partir de R$ 29, já estão esgotados. As vendas são feitas neste endereço.

É a primeira vez que a cidade recebe uma partida da BJKC em 20 anos.A última vez que São Paulo sediou uma etapa da competição mundial foi em 2004, quando Brasil e Croácia se enfrentaram pelos Playoffs do Grupo Mundial, no Clube Paineiras do Morumby.

A Copa Billie Jean King é a principal competição de equipe no tênis feminino, lançada em 1963 para comemorar o 50º aniversário da Federação Internacional de Tênis. Antes, chamava-se apenas Federation Cup, até 1994. Depois, ficou conhecida como Fed Cup. O nome atual, adotado em 2020, é uma homenagem à tenista norte-americana Billie Jean King, considerada uma das maiores da história. O equivalente masculino da competição é a Copa Davis.