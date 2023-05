Saiba qual pode ser o próximo time de Neymar, de saída do PSG

Desde a sua chegada ao PSG, em 2017, não houve um final de temporada em que o nome de Neymar não estivesse em especulações sobre uma possível saída do clube francês. Seis anos depois, entre gols, títulos, lesões, polêmicas e frustrações, a temporada 2022/23 se aproxima e tudo indica que o atacante brasileiro deverá mesmo ir embora de Paris.

E o principal motivo é que agora as duas partes estão interessadas nesse movimento. Pelo lado do brasileiro, os recentes protestos de torcedores do PSG em frente à sua casa teriam sido a gota d’água.

Já os dirigentes do clube, em especial o dono, Nasser Al-Khelaïfi, pretendem reformular o elenco, recheado de craques, como Mbappé e Messi. O argentino, sete vezes melhor do mundo, têm sido outro alvo de críticas da torcida e já avisou que não renovará o contrato, prestes a acabar.

Segundo a imprensa francesa, o PSG estaria disposto até mesmo a liberar Neymar por empréstimo. Mas qualquer negócio envolvendo o brasileiro demanda valores muito altos. O atacante ainda tem quatro anos de contrato e ganha 50 milhões de euros anuais (268 milhões de reais pela cotação atual).

Nesse ponto, a Premier League aparece como destino provável. O Chelsea já demonstrou interesse e agora o Manchester United aparece como possível interessado no camisa 10.

Apesar dos 13 títulos conquistados e dos 118 gols que o colocam entre os maiores artilheiros da história do PSG, Neymar nunca foi unanimidade entre os torcedores. E o principal motivo são as frustrantes tentativas de vencer a Champions League. Mesmo com o vice-campeonato em 2020, o jogador não esteve em campo em quatro jogos decisivos da competição (2017, 18, 22 e 23), em decorrência de lesões.

Em recuperação de uma cirurgia no tornozelo direito, Neymar aguarda a abertura da janela de transferências para conhecer seu futuro. Muito provavelmente, ele terá de aprender inglês.

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram