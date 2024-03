Ronaldo Fenômeno vai cuidar da carreira de Rodrygo, do Real Madrid

Ronaldo Fenômeno vai cuidar da carreira de Rodrygo Goes, atacante do Real Madrid e da seleção brasileira. A Octagom Latam, agência de marketing esportivo do ex-jogador e empresário, será responsável por cuidar do posicionamento e conteúdo digital do ídolo merengue, de sua relação com o mercado corporativo na busca por patrocínios e da geração de novos negócios.

A marca Rodrygo Goes e a sua área de comunicação e reputação seguem administradas pelos profissionais que já acompanham o jogador no Brasil e na Espanha. O atleta permanece com seus patrocínios atuais: Nike, TCL e Biotech USA. Por meio de nota, a Octagom afirma que a nova parceria prevê desenvolvimento de um planejamento estratégico com visão de longo prazo, trabalho de proteção da imagem e análise de possíveis parceiros.

Ronaldo vê em Rodrygo um dos melhores meia-atacantes do mundo nos próximos anos e, por isso, aumenta a responsabilidade sobre todas as ações que o envolvem fora do campo. “Uma gestão profissional de carreira é fundamental pro seu sucesso, assim como foi pro meu”, disse por meio de nota o empresário. “Já que não conseguimos jogar juntos dentro das quatro linhas, vamos fazer essa tabelinha fora dos gramados, no mundo dos negócios”, respondeu, também por meio de comunicado, Rodrygo.

Quantos títulos acumulados?

Revelado pelo Santos, Rodrygo chegou ao Real Madrid em 2019, com apenas 18 anos, em uma transferência no valor de 45 milhões de euros (cerca de 195 milhões de reais na época). Aos 23 anos, ele acumula até o momento nove títulos conquistados com a camisa do Real Madrid: 1 Mundial de Clubes da FIFA, 1 UEFA Champions League, 1 Supercopa da UEFA, 2 La Liga, 1 Copa do Rey e 3 Supercopa da Espanha. Além disso, ultrapassou a marca dos 200 jogos com a camisa merengue. Na Champions League, já marcou 18 gols e é o maior artilheiro brasileiro do Madrid na competição.