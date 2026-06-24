Ronaldo: ‘Eu nunca disse que Messi é o melhor da história’

Ronaldo Fenômeno desmentiu a suposta declaração que teria feito sobre o argentino Lionel Messi ser o melhor jogador de todos os tempos. Em entrevista à Romário TV, o brasileiro esclareceu o ocorrido.

“Eu nunca disse que Messi é o melhor da história… Descobrimos que foi uma invenção do jornal Mundo Deportivo, de Barcelona. Eles publicaram com uma foto minha e uma citação falsa, fazendo parecer que tinha saído de mim”, explicou.

A fala teria sido feita durante uma entrevista ao jornal, horas depois do hat-trick do argentino na estreia da Copa do Mundo de 2026. Se verdade, seria uma inexplicável traição. Até porque, existe Pelé – que é outra história.

Messi passa Ronaldo

Os três gols na estreia fizeram Messi passar o Fenômeno na artilharia das Copas. O brasileiro tem 15 e o argentino chegou a 16 na ocasião. No jogo seguinte, Messi marcou mais dois gols e se tornou o maio goleador da histórias Copas.

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