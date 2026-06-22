18x Messi: craque faz dois, Argentina vence e se classifica
Camisa 10 se torna o maior artilheiro da história das Copas do Mundo
A Argentina venceu a Áustria por 2 a 0 nesta segunda-feira, 22, com dois gols de Lionel Messi – que se tornou o maior artilheiro da história das Copas do Mundo com 18 gols. O resultado classifica a seleção para a próxima fase com uma rodada de antecedência.
Com o hat-trick na estreia, Messi é o autor de todos os cinco gols da Argentina. O camisa 10 também se isolou na artilharia do Mundial 2026.
Antes da marca icônica, Messi perdeu um pênalti aos 8 minutos do primeiro tempo – ao chutar para fora – e parou em grandes defesas do goleiro Alexander Schlager.
Lista de artilheiros das Copas
O ranking tem um novo líder após 12 anos. Agora em segundo, o alemão Miroslav Klose marcou seu último gol em 2014, contra o Brasil, no fatídico 7 a 1 – quando também passou Ronaldo Fenômeno.
18 Messi
16 Klose
15 Ronaldo
14 Mbappé
14 Müller
13 Fontaine
12 Pelé