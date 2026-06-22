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Esporte

Para a história: Messi se torna o maior artilheiro da Copa do Mundo

Argentino chega ao 17º gol e deixa o alemão Miroslav Klose para trás

Por Ígor Resende, Fábio Altman Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 jun 2026, 14h39 | Atualizado em 22 jun 2026, 16h01
Messi beija a sonhada taça da Copa do Mundo -
Messi beija a sonhada taça da Copa do Mundo (Anne-Christine Poujoulat/AFP)
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Para a história: Messi se torna o maior artilheiro da Copa do Mundo Priorize VEJA no Google

Lionel Messi se tornou nesta segunda-feira, 22, o maior artilheiro da Copa do Mundo na história. O 17º gol foi marcado diante da Áustria, pela segunda rodada.

Antes da marca icônica, o argentino perdeu um pênalti aos 8 minutos do primeiro tempo – ao chutar para fora. Messi também parou em grandes defesas do goleiro Alexander Schlager.

 

O gol histórico de Messi também foi muito comemorado no restaurante Manolo, em Miami, onde se reúnem os argentinos. O camisa 10 chegou a quatro gols nesta edição e se isolou na artilharia do Mundial 2026.

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O ranking tem um novo líder após 12 anos. Agora em segundo, o alemão Miroslav Klose marcou seu último gol em 2014, contra o Brasil, no fatídico 7 a 1 – quando também passou Ronaldo Fenômeno.

Lista de artilheiros das Copas

17 Messi
16 Klose

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15 Ronaldo
14 Mbappé
14 Müller
13 Fontaine

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12 Pelé

Só não fez chover

O genial canhotinha de 38 anos, em sua sexta Copa, marcou três vezes na estreia contra a Argélia e foi aplaudido em pé. Messi levou a Argentina ao título em 2022 e também é o jogador com mais partidas na história do torneio.

 

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Copa do Mundo 2026
Lionel Messi
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