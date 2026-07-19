Ronaldo é criticado por levar troféu da Copa para Trump antes da final
Partida foi entre Espanha e Argentina
O ex-jogador Ronaldo Fenômeno levou o troféu da Copa do Mundo para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no meio da partida entre Argentina e Espanha neste domingo, 19. A atitude do tetracampeão repercutiu nas redes sociais, com uma parte criticando a atitude e outra apoiando. Trump levou a taça até a seleção espanhola, que foi campeã do torneio, durante a celebração após o término da partida.
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