Trump é advertido ao dar um ‘jeitinho’ de ficar na foto dos campeões da Copa

A Espanha foi campeã da Copa Do Mundo 2026 neste domingo, 19. A equipe ganhou da Argentina de 1×0 no estádio de Nova York. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, entregou a taça aos jogadores espanhóis e decidiu ficar no pódio com os atletas. O chefe de Estado apareceu ao lado da equipe enquanto Rodri levantava o troféu.

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Em 2025, durante o Mundial de Clubes, Trump também ficou na foto do Chelsea, equipe vencedora do torneio. Ele apareceu ao lado de Reece James, capitão do time, e entre os jogadores.

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