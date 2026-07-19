Madonna põe Brasil no show da final da Copa: Ronaldinho e Ronaldo juntos
Final acontece neste domingo, 19
A final da Copa do Mundo acontece neste domingo, 19, entre Argentina e Espanha, mas o Brasil conseguiu participar da celebração mesmo sem se classificar. Madonna foi a primeira artista a se apresentar no show de intervalo e entrou no estádio com Ronaldinho e Ronaldo Fenômeno. Os dois estavam com um conjunto com as cores do Brasil e apareceram dirigindo o carro que levava a cantora.
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