O mais novo rolê aleatório de Ronaldinho: na carona com Ronaldo e Madonna

Ronaldinho Gaúcho, famoso por seus dribles que encantaram o mundo e levaram a seleção brasileira e o Barcelona a glórias, também é conhecido por seus rolês aleatórios. Neste domingo, 19, ele colocou mais um na coleção: apareceu no show do intervalo da Copa do Mundo em um carro com Ronaldo Fenômeno. Ambos davam carona à Madonna, responsável pelo número de abertura do show e foram ao gramado da final.

O espetáculo foi seguido pelos Muppets performando a famosa ‘Seven Nation Army’, do White Stripes que virou um hino dos estádios de futebol. Houve também uma homenagem à remada norueguesa e a apresentação do astro da música pop Justin Bieber.

Shakira, responsável pelo hit ‘Dai Dai’, música tema da Copa, também se apresentou, repetindo em Nova York número da abertura do Mundial, na Cidade do México. A cerimônia teve ainda uma música exclusiva do Coldplay ao lado do coral infantil PS222, cantada após o telão do estádio reproduzir um discurso de Pelé.

Essa é a primeira final de Copa com um espetáculo no intervalo, nos moldes do que é feito no SuperBowl, a final do futebol americano. Espanha e Argentina voltarão a campo para disputar o segundo tempo da partida e ver quem levará a taça da Copa do Mundo para casa.

Continua após a publicidade