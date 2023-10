Brasil faz dobradinha no pódio do Mundial de Ginástica

Atualizado em 8 out 2023, 12h53 - Publicado em 8 out 2023, 11h29

Depois de bater na prova de salto Simone Biles, nada menos que a maior ginasta de todos os tempos, Rebeca Andrade, 24 anos, conquistou todas as atenções do Campeonato Mundial de Ginástica Artística, na Bélgica. Neste domingo de manhã, último dia da competição, ela subiu ao pódio duas vezes. Na disputa na trave, levou o bronze. Dessa vez, Simone Biles conquistou a medalha de ouro e a chinesa Zhou Yaqin, prata. Depois, voltou para receber a medalha de prata, na competição no solo, onde também se apresentou Flavia Saraiva, que ficou com o bronze.

No solo, Rebeca se apresentou ao som de Beyoncé e Anita. Com muito ritmo, graça e técnica tirou o segundo lugar da brasileira Flávia Saraiva, que já havia se apresentado com a música Aquarela do Brasil. Simone, que pontuou menos do que costuma, levou o ouro novamente. Entre os brasileiros, ainda tem Athur Noryta que vai compete na barra fixa.