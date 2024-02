Quem são os jogadores de futebol mais fiéis (aos seus clubes)

No Brasil, o Dia dos Namorados é celebrado em 12 de junho, véspera da data que se celebra Santo Antônio, santo português com tradição de casamenteiro. Em outros países, como os Estados Unidos, a união entre casais é festejada no dia 14 de fevereiro, Dia de São Valentim, porque nos séculos XIV e XV as noções de amor cortês floresceram, aparentemente por associação com os “pombinhos” do início da primavera. Para marcar esta data, o instituto de pesquisas Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos Esportivos (CIES, na sigla em inglês) fez um levantamento entre 60 ligas do mundo inteiro para descobrir quais são os jogadores mais fiéis — aos seus clubes.

O goleiro internacional russo Igor Akinfeev é o jogador mais leal: defende o gol do CSKA Moscou há 21 anos. O primeiro brasileiro da lista aparece bem depois dos 50 primeiros colocados: é Luiz Júnior, o Ceará, há 14 temporadas atuando como meio-campo do Al-Duhail, do Catar. A lista tem algumas particularidades. A média de idade dos dez jogadores mais longevos é alta, ultrapassa os 36 anos. Também há uma prevalência de goleiro, defensores e meio-campistas sobre atacantes — o único jogador de frente no top 10 é Hisashi Jogo, há 18 temporadas defendendo as cores do Fukuoka.

Nas cinco grandes ligas europeias, dois alemães lideram a tabela: Thomas Müller (Bayern de Munique) e Tony Jantschke (Borussia Mönchengladbach). Atualmente, eles estão jogando sua décima sexta temporada consecutiva em seus respectivos clubes. Três espanhóis completam o pódio dos cinco grandes: Iker Muniain e Óscar de Marcos, do Athletic Club, além de Koke Resurrección, do Atlético de Madrid.

Maior permanência ininterrupta na equipe principal do clube atual

Temporadas – nome (posição) – idade – time (país)

21 – Igor Akinfeev (goleiro) – 37 anos – CSKA Moskva (RUS)

19 – Rizvan Utsiev (defensor) – 36 anos – Akhmat Grozny (RUS)

19 – Ali Khaseif (goleiro) – 36 anos -Al-Jazira Club (EAU)

18 – Steffen Hagen (defensor) – 37 anos – Odds BK (NOR)

18 – Huikang Cai (meio-campo) – 34 anos – Shanghai Port (CHI)

18 – Wenjun Lü (defensor) – 34 anos – Shanghai Port (CHI)

18 – Hisashi Jogo (atacante) – 37 anos – Avispa Fukuoka (JAP)

18 – Lewis Stevenson (defensor) – 36 anos – Hibernian FC (ESC)

17 – Toshihiro Aoyama (meio-campo) – 38 anos – Sanfrecce Hiroshima (JAP)

17 – Leigh Broxham (meio-campo) – 36 anos – Melbourne Victory (AUS)