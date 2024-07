Quem são os 11 campeões olímpicos brasileiros que estarão em Paris 2024

Dos 277 atletas que irão representar o Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris, que começam em 26 de julho, 11 deles chegam com o peso de já terem sido campeões olímpicos em edições passadas da maior competição esportiva do mundo.

Rebeca Andrade chega em Paris como uma das favoritas à medalha de ouro, e não é por acaso. Ela é a primeira ginasta brasileira campeã olímpica, conquistando ouro no salto em Tóquio, além de primeira ginasta e atleta do Brasil a ganhar duas medalhas numa mesma edição dos Jogos Olímpicos, com a prata no individual geral.

No vôlei feminino, a experiente Thaisa Daher, frequentemente apontada como uma das maiores centrais da história da modalidade, tenta sua terceira medalha de ouro. Ela é uma das seis jogadores que venceram em Pequim 2008 e Londres 2012, junto de Fabiana Claudino, Fabi Alvim, Jaqueline, Paula Pequeno e Sheila.

Já no vôlei masculino, são três atletas campeões: Bruninho, Lucarelli e Lucão. O trio venceu nos Jogos do Rio, em 2016. Bruninho, além disso, teve a missão de ser o porta-bandeira brasileiro na cerimônia de abertura dos Jogos de Tóquio, ao lado da judoca Ketleyn Quadros.

Entre os homens campeões que participarão de Paris estão também o cavaleiro Rodrigo Pessoa, ouro em Atenas 2004, e o canoísta Isaquias Queiroz, ouro em Tóquio, que tenta um recorde inédito neste ano: se tornar o maior medalhista olímpico da história brasileira.

Além do ouro em 2021, Isaquias conseguiu duas medalhas de prata e uma de bronze nos Jogos Rio 2016. Conseguindo subir ao pódio mais duas vezes, como o atleta espera, o canoísta ultrapassa Robert Scheidt e Torben Grael, com cinco medalhas cada.

Filha de Torben, Martine Grael mostra que o espírito olímpico está na família. A niteroiense é bicampeã olímpica, assim como a parceira e proeira Kahena Kunze, conquistando as medalhas de ouro dos Jogos do Rio e de Tóquio.

Campeã do prêmio de maior nadadora de águas abertas do mundo por seis vezes, Ana Marcela Cunha conseguiu seu ouro olímpico nos Jogos de Tóquio, o primeiro ouro olímpico na história da natação feminina do Brasil.

A carioca Rafaela Silva é mais uma do hall de campeões que estará em Paris. Primeira brasileira campeã mundial de judô, conquistou também o ouro na categoria até 57 kg nos Jogos do Rio, derrotando a então líder do ranking mundial.