Paris 2024: Quem são os maiores medalhistas do Brasil em Jogos Olímpicos

Às vésperas do início dos Jogos de Paris 2024, o Brasil se prepara para a bem-vinda possibilidade de novas medalhas à sua coleção. Ao longo de 23 edições dos Jogos Olímpicos de Verão, o país conquistou 150 medalhas e, para que isso fosse alcançado, muitos atletas precisaram subir ao pódio mais de uma vez.

Ao todo, segundo registros do Comitê Olímpico Internacional, 16 atletas brasileiros conquistaram pelo menos três medalhas na história do evento. Alguns foram além como os maiores medalhistas do Brasil: os velejadores Robert Scheidt e Torben Grael, que subiram ao pódio cinco vezes.

+ Às vésperas de Paris 2024, brasileiros já compraram quase 60 mil ingressos

Torben Grael participou de seis edições dos Jogos Olímpicos, somando dois ouros (Atlanta 1996 e Atenas 2004), uma prata (Los Angeles 1984) e dois bronzes (Seul 1988 e Sydney 2000). Scheidt, por sua vez, participou de sete edições, com dois ouros (Atlanta 1996 e Atenas 2004), duas pratas (Sydney 2000) e um bronze (Londres 2012).

Gustavo Borges, da natação, e Sergio Dutra Santos, o Serginho, do vôlei, conquistaram quatro medalhas cada, assim como Isaquias Queiroz, da canoagem.