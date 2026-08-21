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Quartas de final da Sul-Americana: veja o chaveamento e as datas dos confrontos

São Paulo, Santos, Atlético-MG e Vasco se classificaram; River e Santa Fe decidem a última vaga

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 ago 2026, 08h53
RIO DE JANEIRO, BRAZIL - DECEMBER 13: Players of Independiente celebrate with the trophy after victory of the Copa Sudamericana 2017 final between Flamengo and Independiente at Maracana stadium on December 13, 2017 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)
Troféu da Copa Sul-Americana (Buda Mendes/Getty Images)
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A Copa Sul-Americana de 2026 chega às quartas de final com quatro clubes brasileiros ainda na disputa pelo título: São Paulo, Santos, Atlético-MG e Vasco. O mata-mata já tem três confrontos definidos, enquanto o Vasco aguarda o vencedor de River Plate, da Argentina, e Independiente Santa Fe, da Colômbia, para conhecer seu adversário.

Santos e Atlético-MG se enfrentarão, o que garante pelo menos um representante do país nas semifinais. O Peixe confirmou a classificação ao empatar por 0 a 0 com o Macará, no Equador, depois de vencer a partida de ida por 2 a 1 na Vila Belmiro. O Atlético, por sua vez, avançou depois de eliminar o Red Bull Bragantino em um confronto brasileiro nas oitavas.

O São Paulo terá um dos confrontos mais pesados das quartas. Depois de superar o Bolívar, a equipe paulista enfrentará o Boca Juniors, tradicional adversário brasileiro em competições continentais. A Sul-Americana ganhou ainda mais importância para o Tricolor, que vê no torneio uma oportunidade de título e também um caminho para garantir presença na Libertadores de 2027.

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Já o Vasco conquistou sua vaga com uma atuação contundente no Paraguai. Depois do empate sem gols em São Januário, o time carioca goleou o Olimpia por 4 a 1 no Defensores del Chaco e avançou. Seu próximo adversário sairá de River Plate x Independiente Santa Fe, confronto que teve o calendário modificado pela Conmebol em decorrência do terremoto que atingiu a Colômbia. O jogo de volta será disputado na quarta-feira, 26 de agosto, em Buenos Aires.

O quarto duelo coloca frente a frente Cienciano e Montevideo City Torque. O time peruano eliminou o Botafogo mesmo depois de perder por 1 a 0 no Nilton Santos, graças à goleada por 6 a 1 que aplicou na partida de ida, em Cusco. Assim, o Alvinegro se despediu da competição antes das quartas.

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Chaveamento das quartas de final

  • São Paulo x Boca Juniors (ARG) – Tricolor decide em casa
  • Atlético-MG x Santos – Galo decide em casa
  • River Plate (ARG) ou Independiente Santa Fe (COL) x Vasco – Cruzmaltino decide fora
  • Montevideo City Torque (URU) x Cienciano (PER) – Uruguaios decidem em casa

Quem vencer de São Paulo e Boca Juniors irá enfrentar o classificado da partida entre Vasco e River Plate ou Santa Fe. Do outro lado da chave, Galo ou Peixe enfrentam Cienciano ou Torque na próxima fase.

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Quando serão as quartas da Sul-Americana?

Os jogos de ida das quartas serão disputados entre 8 e 10 de setembro, enquanto as partidas de volta acontecerão entre 15 e 17 de setembro. A programação detalhada, com os dias e horários de cada confronto, depende do calendário definitivo da entidade.

Depois das quartas, as semifinais serão realizadas nos dias 13 e 14 de outubro, na ida, e 20 e 21 de outubro, na volta. A final será disputada em jogo único no dia 21 de novembro, em Barranquilla, na Colômbia.

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