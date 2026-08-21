Quartas de final da Sul-Americana: veja o chaveamento e as datas dos confrontos

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A Copa Sul-Americana 2026 tem quatro brasileiros nas quartas de final: São Paulo, Santos, Atlético-MG e Vasco. O São Paulo enfrenta o Boca Juniors, enquanto Santos e Atlético-MG farão um confronto nacional, garantindo um brasileiro na semi. O Vasco aguarda o vencedor de River Plate x Independiente Santa Fe. A competição avança com jogos de ida em setembro.

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A Copa Sul-Americana de 2026 chega às quartas de final com quatro clubes brasileiros ainda na disputa pelo título: São Paulo, Santos, Atlético-MG e Vasco. O mata-mata já tem três confrontos definidos, enquanto o Vasco aguarda o vencedor de River Plate, da Argentina, e Independiente Santa Fe, da Colômbia, para conhecer seu adversário.

Santos e Atlético-MG se enfrentarão, o que garante pelo menos um representante do país nas semifinais. O Peixe confirmou a classificação ao empatar por 0 a 0 com o Macará, no Equador, depois de vencer a partida de ida por 2 a 1 na Vila Belmiro. O Atlético, por sua vez, avançou depois de eliminar o Red Bull Bragantino em um confronto brasileiro nas oitavas.

O São Paulo terá um dos confrontos mais pesados das quartas. Depois de superar o Bolívar, a equipe paulista enfrentará o Boca Juniors, tradicional adversário brasileiro em competições continentais. A Sul-Americana ganhou ainda mais importância para o Tricolor, que vê no torneio uma oportunidade de título e também um caminho para garantir presença na Libertadores de 2027.

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Já o Vasco conquistou sua vaga com uma atuação contundente no Paraguai. Depois do empate sem gols em São Januário, o time carioca goleou o Olimpia por 4 a 1 no Defensores del Chaco e avançou. Seu próximo adversário sairá de River Plate x Independiente Santa Fe, confronto que teve o calendário modificado pela Conmebol em decorrência do terremoto que atingiu a Colômbia. O jogo de volta será disputado na quarta-feira, 26 de agosto, em Buenos Aires.

O quarto duelo coloca frente a frente Cienciano e Montevideo City Torque. O time peruano eliminou o Botafogo mesmo depois de perder por 1 a 0 no Nilton Santos, graças à goleada por 6 a 1 que aplicou na partida de ida, em Cusco. Assim, o Alvinegro se despediu da competição antes das quartas.

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Chaveamento das quartas de final

São Paulo x Boca Juniors (ARG) – Tricolor decide em casa

Tricolor decide em casa Atlético-MG x Santos – Galo decide em casa

Galo decide em casa River Plate (ARG) ou Independiente Santa Fe (COL) x Vasco – Cruzmaltino decide fora

Cruzmaltino decide fora Montevideo City Torque (URU) x Cienciano (PER) – Uruguaios decidem em casa

Quem vencer de São Paulo e Boca Juniors irá enfrentar o classificado da partida entre Vasco e River Plate ou Santa Fe. Do outro lado da chave, Galo ou Peixe enfrentam Cienciano ou Torque na próxima fase.

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Quando serão as quartas da Sul-Americana?

Os jogos de ida das quartas serão disputados entre 8 e 10 de setembro, enquanto as partidas de volta acontecerão entre 15 e 17 de setembro. A programação detalhada, com os dias e horários de cada confronto, depende do calendário definitivo da entidade.

Depois das quartas, as semifinais serão realizadas nos dias 13 e 14 de outubro, na ida, e 20 e 21 de outubro, na volta. A final será disputada em jogo único no dia 21 de novembro, em Barranquilla, na Colômbia.