Programação: a agenda dos jogos da Copa nesta terça-feira, 29

Anote na agenda: a partir desta terça-feira, 28, os jogos da Copa do Mundo do Catar vão acontecer em apenas dois horários: 12h e 16h (ambos de Brasília). Pelo grupo A, Equador x Senegal e Holanda x Catar jogam no primeiro horário e definem a chave. Pouco mais tarde, é a vez da bola rolar para as partidas do grupo B, com Irã x Estados Unidos e País de Gales x Inglaterra. Confira a programação completa:

12h: Equador x Senegal

Globoplay, SporTV, Cazé TV e Fifa+

Em busca de vaga nas oitavas de final da competição, Equador e Senegal se enfrentam em jogo decisivo às 12h (de Brasília), no estádio Internacional Khalifa. No grupo A, a seleção sul-americana soma uma vitória na estreia e um empate. Senegal, por sua vez, vem logo atrás, na terceira colocação com três pontos. Depois de vencer a primeira rodada, a seleção africana perdeu o último jogo. É tudo ou nada, quem vencer o duelo se garante na próxima fase.

12h: Holanda e Catar

TV Globo, SporTV 2, Globoplay e Fifa+

A seleção holandesa, líder do grupo A, entra em campo contra o Catar às 12h (de Brasília), no estádio Al Bayt, precisando apenas de uma vitória para carimbar vaga na próxima fase da competição. Depois de estrear com pé direito e vitória sobre o Senegal, a equipe suou para sair com o empate contra o Equador na última rodada. Por sua vez, o país anfitrião, já eliminado, não tem outra ambição no torneio a não ser se despedir em grande estilo.

16h: País de Gales x Inglaterra

TV Globo, Globoplay, SporTV e Fifa+

A Inglaterra enfrenta País de Gales, às 16h (de Brasília), no estádio Ahmed bin Ali. Os ingleses empataram sem gols na última rodada e perderam a chance de se classificar antecipadamente. Agora, precisam apenas de si para carimbar vaga na última rodada. Já País de Gales, que ainda não venceu na competição, tem chances remotas de classificação.

16h: Irã x Estados Unidos

Globoplay, SporTV 2, GE e Fifa+



Irã e Estados Unidos fazem jogo decisivo às 16h (de Brasília), no estádio Al Thumama. Os iranianos surpreenderam ao vencer o País de Gales com dois gols nos acréscimos na última rodada. Já os Estados Unidos somam dois empates e apenas um gol feito na competição. Quem vencer o duelo se classifica à próxima fase.

