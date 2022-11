Programação: a agenda dos jogos da Copa nesta quarta-feira, 23

O quarto dia da Copa do Mundo do Catar promete grandes jogos. Nesta quarta-feira, 23, Croácia e Marrocos abrem a programação, às 7h (de Brasília), e, pela mesma chave, Bélgica e Canadá fecham a primeira rodada, às 16h (de Brasília). Já pelo grupo E, Alemanha e Japão entram em campo às 10h (de Brasília) e Espanha e Costa Rica travam duelo interessante às 13h (de Brasília). Confira a programação:

7h: Marrocos x Croácia

TV Globo, Globoplay, SporTV e Fifa+

Atuais vice-campeões do torneio, os croatas entram em campo pela primeira rodada do grupo F nesta quarta-feira, 23, às 7h (de Brasília), no estádio Al Bayt. Favorita no jogo, a seleção se destaca por sua organização e aposta no seu sistema ofensivo, com Kovacic, Perisic e, claro, Modric, eleito o melhor jogador da última Copa.

Pelo lado marroquino, o principal jogador é o lateral Hakimi, do Paris Saint-German, que chega para sua segunda Copa do Mundo, assim como o meia Hakim Ziyech.

10h: Alemanha x Japão

TV Globo, Globoplay, SporTV e Fifa+

Pelo grupo E, Alemanha e Japão entram em campo pela primeira rodada, às 10h (de Brasília), no estádio Internacional Khalifa. Os alemães são favoritos na chave e querem espantar a péssima campanha de 2018, quando caíram ainda na primeira fase.

Aos 33 anos, Thomas Müller é um velho conhecido desse elenco. Chega para sua quarta Copa do Mundo. É o maior artilheiro do torneio em atividade, com dez gols, apesar de ter passado em branco na última Copa.

13h: Espanha x Costa Rica

TV Globo, Globoplay, SporTV e Fifa+

Espanhóis e costa-riquenhos encerram a primeira rodada do grupo E, às 13h (de Brasília), no estádio Al Thumama. A Costa Rica que se classificou na repescagem e tem um elenco que mescla juventude e experiência, assim como a seleção espanhola, com os jovens meias Pedri e Gavi estreando na Copa.

16h: Bélgica x Canadá

TV Globo, Globoplay, SporTV e Fifa+

Belgas e canadenses prometem um interessante duelo na estreia das equipes nesta quarta-feira, 23, às 16h (de Brasília), no estádio Ahmed bin Ali. Terceira colocada no último mundial, a Bélgica preservou boa parte da talentosa geração de 2018: Courtois, Witsel, De Bruyne, Witsel e Lukaku estarão em campo. Vale ficar de olho.

Já a seleção canadense também aposta na sua talentosa geração de jovens jogadores para surpreender nesta Copa, entre eles Alphonso Davies e Jonathan David. O Canadá volta ao torneio depois de ficar 36 anos, isto é, nove edições fora.

