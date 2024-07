Primeiro nome do Brasil em campo em Paris 2024 será mulher e não será atleta

Os primeiros atletas brasileiros vão começar a disputar em modalidades dos Jogos Olímpicos de Paris só na quinta-feira, 25. Ainda assim, o Brasil não estará fora, marcando presença já no primeiro dia de disputas, na quarta-feira, com a árbitra Daiane Muniz.

Daiane, natural de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, vai estrear seus trabalhos como assistente de VAR na partida entre Mali e Israel, às 16h, no horário de Brasília. A brasileira foi a primeira mulher a ser árbitra principal em uma partida do Campeonato Sul-Mato-Grossense masculino, sendo transferida depois para a Federação Paulista de Futebol e participando de arbitragens de vídeo na Série A do Campeonato Brasileiro.

Vale lembrar que apenas atletas sub-23 podem disputar os Jogos Olímpicos no futebol, com um máximo de três jogadores que tenham idade superior à permitida. Vários craques estarão presentes, como o argentino Julián Álvarez, campeão da Copa América e da Copa do Mundo com a seleção.

A França, time da casa, montou um time que mistura promessas e atletas experientes, como o capitão Alexandre Lacazette, tudo sob comando do lendário atacante Thierry Henry.