Amanhã já tem: O que assistir dos Jogos Paris 2024 na quarta-feira

A cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris acontece apenas na sexta-feira, 26, mas fãs de esporte já vão ter o que assistir na quarta-feira 24. Por conta de questões logísticas, algumas modalidades começam antes mesmo de festança, como o caso do futebol masculino e do rúgbi masculino.

No rúgbi sevens masculino o destaque na programação fica para Fiji, que joga contra o Uruguai às 12h, no horário de Brasília. A equipe conquistou a medalha de ouro nos Jogos Rio 2016, primeira edição em que a modalidade esteve presente, e se repetiu como campeã olímpica na edição seguinte, em Tóquio.

No caso do futebol, vale lembrar que apenas atletas sub-23 podem disputar os Jogos Olímpicos no futebol, com um máximo de três jogadores que tenham idade superior à permitida. Ainda assim, vários craques estarão presentes, como o argentino Julián Álvarez, campeão da Copa América e da Copa do Mundo com a seleção.

A França, time da casa, montou um time que mistura promessas e atletas experientes, como o capitão Alexandre Lacazette, tudo sob comando do lendário Thierry Henry.

O Brasil só participará de eventos a partir de quinta-feira, quando começam tiro com arco, handebol e futebol feminino. O futebol masculino brasileiro é ausência após 20 anos.

Veja abaixo a programação completa, no horário de Brasília, dos Jogos Paris 2024 para quinta-feira, 24 de agosto:

10:00 Futebol M – Grupo C: UZB x ESP

10:00 Futebol M – Grupo B: ARG x MAR

10:30 Rugby 7s M – Grupo B: AUS x SAM

11:00 Rugby 7s M – Grupo B: ARG x KEN

11:30 Rugby 7s M – Grupo C: FRA x USA

12:00 Futebol M – Grupo C: EGY x DOM

12:00 Futebol M – Grupo A: GUI x NZL

12:00 Rugby 7s M – Grupo C: FIJ x URU

12:30 Rugby 7s M – Grupo A: IRL x RSA

13:00 Rugby 7s M – Grupo A: NZL x JPN

14:00 Futebol M – Grupo D: JPN x PAR

14:00 Futebol M – Grupo B: IRQ x UKR

14:00 Rugby 7s M – Grupo B: AUS x KEN

14:30 Rugby 7s M – Grupo B: ARG x SAM

15:00 Rugby 7s M – Grupo C: FRA x URU

15:30 Rugby 7s M – Grupo C: FIJ x USA

16:00 Futebol M – Grupo D: MLI x ISR

16:00 Futebol M – Grupo A: FRA x USA

16:00 Rugby 7s M – Grupo A: IRL x JPN

16:30 Rugby 7s M – Grupo A: NZL x RSA