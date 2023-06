Prestes a disputar cinturão, Esquiva treina com lenda do UFC

Em preparação para a disputa do título mundial pela Federação Internacional de Boxe (IBF), o brasileiro Esquiva Falcão realizou um treinamento diferente na última quarta-feira (14). Em academia nos EUA, onde mora, ele entrou no ringue com com o lutador Nate Diaz, que fez fama por muito anos no UFC e que ensaia ida ao boxe. Diaz, que vai enfrentar o youtuber Jake Paul no dia 5 de agosto, em Dallas, procurou o Esquiva para o treino. O brasileiro, que foi medalhista de prata na Olimpíada de Londres (2012) e como profissional está há 30 lutas invicto, fez o norte-americano, ainda inexperiente na “nobre arte”, suar bastante.

“Hoje conheci essa fera e, melhor, fizemos 12 rounds de sparring no boxe. Obrigado Nate Diaz, belo trabalho que fizemos hoje na academia. Doze rounds com esse cara grande. No início, achei que ele estava cansado e no final parecia que ele estava morrendo. O estilo de luta dele é um estilo maluco, mas ele fez 12 rounds mesmo cansado. Tirando e levando muito golpe. Mas gostei de fazer o treino”, afirmou o pugilista brasileiro em suas redes sociais.

O brasileiro vai enfrentar o alemão de descendência italiana, Vincenzo Gualtieri, pelo cinturão dos pesos-médios (até 73kg). A luta está marcada para o dia 1º de julho, na cidade alemã de Wuppertal, casa de Gualtieri, que tem um cartel de 20 vitórias e um empate. O título da IBF está vago.