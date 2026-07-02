Prata e bronze: Por que Modrić conseguiu e Cristiano Ronaldo não?

Cristiano Ronaldo e Luka Modrić se enfrentam em um duelo histórico nesta quinta-feira, 2, às 20h, pela fase de 16 avos da Copa do Mundo de 2016. É a primeira vez que Portugal e Croácia se cruzam no torneio e logo em um jogo que deve marcar a despedida de um dos maiores craques da história.

Juntos pelo Real Madrid conquistaram mais de dez títulos, incluindo quatro Champions Leagues, mas no Mundial é outra história.

Em cinco partipações desde 2006, Modrić comandou a Croácia a dois pódios: vice em 2018 para a França e terceiro em 2022 sobre o Marrocos. No caminho, venceram e eliminaram grandes seleções como Brasil, Inglaterra e Argentina.

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Já Cristiano Ronaldo bateu na trave em sua primeira participação, também em 2006. Perdeu a semifinal por 1 a 0 para a França de Zidane e depois a disputa do terceiro lugar para a Alemanha.

Depois, só piorou. Caiu nas oitavas em 2010 – para a futura campeã Espanha, por 1 a 0. Em 2014, ficou na fase de grupos e, em 2018, caiu para o Uruguai nas oitavas. Já em 2022, foi derrotado pela sensação Marrocos nas quartas de final.

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Os números individuais, no entanto, destoam. Modric tem apenas dois gols e duas assistências em 22 jogos na Copa. Já Cristiano, tem dez gols e duas assistências em 25 jogos.

A seleção portuguesa chegou como uma das favoritas no Mundial de 2026, mas ainda não convenceu. Já a Croácia, segue avançando mesmo quando ninguém aposta nela. No fim, o que vale é o jogo coletivo e o cruzamento das chaves – que agora coloca frente a frente os dois craques geracionais de seus países.

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