Cristiano Ronaldo ou Modrić: Quem se despede para sempre? 

Quando entrarem em campo nesta quinta-feira, 2, Luka Modrić e Cristiano Ronaldo poderão se despedir da Copa do Mundo para sempre.

Cinco Mundiais para Modrić, seis para Ronaldo e sete meses de diferença entre eles. Nascidos em 1985, o croata e o português são dois dos maiores craques das últimas décadas.

Juntos, pelo Real Madrid, conquistaram mais de dez títulos – incluindo quatro Champions Leagues. Agora, fora da Espanha e longe do auge, se preparam para uma dolorosa despedida em lados opostos.

Aos 40 e 41 anos, respectivamente, Modrić e Ronaldo devem encerrar a trajetória em Mundiais no duelo direto de logo mais. Para sempre? Talvez. Para a eternidade? Com certeza. “A longevidade dos atletas é resultado de uma evolução muito grande em diversas áreas que cercam o futebol. Hoje existe um trabalho multidisciplinar extremamente integrado, envolvendo preparação física, fisiologia, nutrição, medicina esportiva, análise de desempenho e recuperação”, diz Roger Machado, treinador e professor da CBF Academy. “Os clubes passaram a investir mais em ciência e tecnologia para entender melhor o corpo do atleta e tomar decisões mais precisas sobre treinamento e descanso.”

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Como e onde assistir Portugal x Croácia hoje?

Portugal e Croácia vão se enfrentar nesta quinta, 2, às 20h (horário de Brasília), em partida válida pelas 16 avos de final, no estádio de Toronto, no Canadá. A partida terá transmissão exclusiva da CazéTV. Confira as prováveis escalações.

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