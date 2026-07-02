Portugal x Croácia na Copa: onde assistir, horário e escalações

Ler Resumo





Portugal e Croácia se encontram nesta quinta (2/7), às 20h, pela segunda fase da Copa do Mundo 2026, em Toronto. O confronto pode ser o último em Copas para Cristiano Ronaldo ou Luka Modrić. Conheça o momento das equipes, as prováveis escalações e onde acompanhar esta partida eletrizante.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Portugal e Croácia se enfrentam nesta quinta-feira, 2 de julho, às 20h (horário de Brasília), pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026. A partida será disputada no estádio de Toronto, no Canadá. Em caso de empate no tempo regulamentar, haverá prorrogação e, se necessário, disputa por pênaltis.

+ Jogos de hoje, quinta, 2 de julho: onde assistir futebol ao vivo e horários

A partida de hoje pode ser a última de Cristiano Ronaldo ou Luka Modrić na história das Copas do Mundo. O croata já anunciou a aposentadoria da seleção após o torneio.

A seleção portuguesa chega pressionada por uma fase de grupos abaixo das expectativas: empatou com a República Democrática do Congo e a Colômbia e goleou o Uzbequistão por 5 a 0. Com os resultados, Portugal ficou na 2ª colocação do Grupo K. O elenco comandado por Roberto Martínez teve a maior média de posse de bola da primeira fase, mas encontrou dificuldades para transformar essa posse em chances claras. Continua após a publicidade

A Croácia, por sua vez, reagiu depois da derrota por 4 a 2 para a Inglaterra. As vitórias sobre Panamá e Gana colocaram a seleção de Zlatko Dalić na 2ª colocação do Grupo L, garantindo a classificação para o mata-mata.

Como assistir ao jogo entre Portugal e Croácia hoje?

Portugal e Croácia vão se enfrentar nesta quinta, 2 de julho, às 20h (horário de Brasília), em partida válida pela segunda fase da Copa do Mundo 2026, no estádio de Toronto, no Canadá. A partida terá transmissão exclusiva da CazéTV.

Prováveis escalações:

Portugal: Diogo Costa; Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha e Bruno Fernandes; Pedro Neto, João Félix e Cristiano Ronaldo. Técnico: Roberto Martínez.

Continua após a publicidade

Neymar, Lula, Cristiano e mais: as maiores polêmicas da Copa 2026

Croácia: Livakovic; Stanisic, Sutalo, Pongracic e Perisic; Kovacic, Vlasic, Petar Sucic e Modric; Baturina e Budimir. Técnico: Zlatko Dalić.

Odds para Portugal x Croácia :

Resultado final

Continua após a publicidade

Betano: Portugal (1.78) – Empate (3.65) – Croácia (4.70)

Bet365: Portugal (1.66) – Empate (3.80) – Croácia (5.00)

Arbitragem:

Continua após a publicidade Continua após a publicidade Árbitro: Espen Eskås (Noruega);



Assistentes: Jan Erik Engan (Noruega) e Isaak Bashevkin (Noruega);



Quarto árbitro: Abongile Tom (África do Sul);



Assistente reserva: Zakhele Siwela (África do Sul) .

Publicidade