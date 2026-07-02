Portugal x Croácia na Copa: onde assistir, horário e escalações
Partida de hoje, 2, pode ser a última de Luka Modrić na seleção croata. Saiba como assistir ao vivo à transmissão da partida
Portugal e Croácia se enfrentam nesta quinta-feira, 2 de julho, às 20h (horário de Brasília), pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026. A partida será disputada no estádio de Toronto, no Canadá. Em caso de empate no tempo regulamentar, haverá prorrogação e, se necessário, disputa por pênaltis.
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A partida de hoje pode ser a última de Cristiano Ronaldo ou Luka Modrić na história das Copas do Mundo. O croata já anunciou a aposentadoria da seleção após o torneio.
A seleção portuguesa chega pressionada por uma fase de grupos abaixo das expectativas: empatou com a República Democrática do Congo e a Colômbia e goleou o Uzbequistão por 5 a 0. Com os resultados, Portugal ficou na 2ª colocação do Grupo K. O elenco comandado por Roberto Martínez teve a maior média de posse de bola da primeira fase, mas encontrou dificuldades para transformar essa posse em chances claras.
Como assistir ao jogo entre Portugal e Croácia hoje?
Portugal e Croácia vão se enfrentar nesta quinta, 2 de julho, às 20h (horário de Brasília), em partida válida pela segunda fase da Copa do Mundo 2026, no estádio de Toronto, no Canadá. A partida terá transmissão exclusiva da CazéTV.
Prováveis escalações:
Portugal: Diogo Costa; Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha e Bruno Fernandes; Pedro Neto, João Félix e Cristiano Ronaldo. Técnico: Roberto Martínez.
Croácia: Livakovic; Stanisic, Sutalo, Pongracic e Perisic; Kovacic, Vlasic, Petar Sucic e Modric; Baturina e Budimir. Técnico: Zlatko Dalić.
Odds para Portugal x Croácia:
Resultado final
Betano: Portugal (1.78) – Empate (3.65) – Croácia (4.70)
Bet365: Portugal (1.66) – Empate (3.80) – Croácia (5.00)
Arbitragem:
EM UM SÓ LUGAR