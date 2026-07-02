O pedido de Cristiano Ronaldo antes da decisão contra a Croácia

Cristiano Ronaldo publicou um pedido em sua página nas redes sociais horas antes da decisão contra a Croácia na Copa do Mundo de 2026. Na publicação, fotos de torcedores e uma mensagem: “Façam-nos sentir em casa”, escreveu.

Com dois gols em três jogos, o craque tenta fazer jus à expectativa depositada nele e na seleção portuguesa por torcedores e rivais.

A partida é válida pela fase de 16 avos e acontece nesta terça-feira, 2, às 20h, em Toronto, no Canadá. Quem avançar enfrenta Espanha ou Áustria nas oitavas. Veja onde assistir os jogos da Copa hoje.

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