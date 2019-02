Portugal bate Dinamarca e segue vivo no ‘grupo da morte’

A seleção de Portugal derrotou por 3 a 2 a Dinamarca, nesta quarta-feira, pela segunda rodada da chave B da Eurocopa-2012, considerada o ‘grupo da morte’, e continua com boas chances de se classificar para as quartas de final, apesar de ter perdido por 1 a 0 para a Alemanha na estreia.

Os lusos começaram bem na partida, abrindo uma vantagem de 2 a 0 ainda no primeiro tempo. O zagueiro brasileiro naturalizado português Pepe abriu o placar aos 24 minutos de jogo e Helder Postiga ampliou aos 36.

A Dinamarca reagiu logo antes do intervalo, com um gol marcado aos 41 pelo atacante Niklas Bendtner, que voltou a balançar as redes aos 35 segundo tempo, para deixar tudo igual no marcador.

Enquanto a partida se encaminhava para um empate em 2 a 2, Silvestre Varela deu a vitória à seleção portuguesa aos 43.

A segunda rodada da chave B continua às 15h45 (no horário de Brasília) com o choque entre Holanda e Alemanha.

Com a vitória, os portugueses somam três pontos, igualando-se aos dinamarqueses, que surpreenderam na estreia ao superar os holandeses por 1 a 0.

Na terceira e última rodada, Portugal tentará confirmar o bom resultado desta quarta-feira contra a Holanda, enquanto a Dinamarca terá a difícil tarefa de enfrentar os alemães.

Para se classificar, o técnico Paulo Bento espera poder contar com uma boa atuação da sua maior estrela, Cristiano Ronaldo, que não tem mostrado a mesma eficiência com a seleção do que com o Real Madrid, ao desperdiçar diversas chances de gol, a maior delas aos 33 do segundo tempo, quando perdeu um duelo cara a cara com o goleiro Andersen.