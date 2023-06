Pia convoca seleção para Copa feminina; Marta disputará sua 6ª edição

A seleção brasileira feminina de futebol está convocada para a Copa do Mundo de Futebol, que vai acontecer entre os dias 20 de julho e 20 de agosto, na Austrália e Nova Zelândia. O anúncio foi feito pela técnica sueca Pia Sundhage nesta terça-feira (27), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Entre as convocadas, a meio-campista Marta, aos 37 anos, vai disputar a sua sexta e última Copa. A jogadora disputou as edições de 2003, 2007, 2011, 2015 e 2019.

Foram chamadas 23 jogadoras e mais três suplentes. O Corinthians, atual bicampeão Brasileiro, é o clube com mais representantes, com quatro convocadas: a goleira Letícia Izidoro, a lateral Tamires e as meias Duda Sampaio e Luana. A atacante palmeirense Bia Zaneratto, que se recupera de lesão, também foi chamada.

Fora da equipe desde a Olimpíada de Tóquio (2021), a goleira flamenguista Bárbara ganhou vaga, já que Lorena, do Grêmio, se recupera de lesão e ficou de fora.

Antes de viajar para a Austrália, o Brasil faz um amistoso contra o Chile, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, no próximo dia 2. A seleção está no Grupo F, junto com França, Panamá e Jamaica. A estreia será contra as panamenhas, no dia 24 de julho, em Adelaide. Cinco dias depois, a equipe enfrenta a França, em Brisbane. A última partida da primeira fase será diante das jamaicanas, no dia 2 de agosto, em Melbourne.

Veja quem são as convocadas

Goleiras

Letícia Izidoro (Corinthians), Luciana (Ferroviária) e Camila Rodrigues (Santos)

Laterais

Antônia (Levante), Bruninha (Gotham FC) e Tamires (Corinthians)

Zagueiras

Kathellen (Real Madrid), Lauren (Madrid CFF), Mônica Hickman (Madrid CFF) e Rafaelle (Arsenal)

Meio-campistas

Adriana (Orlando Pride), Ary Borges (Racing Louisville), Duda Sampaio (Corinthians), Andressa Alves (Roma), Luana (Corinthians), Ana Vitória (Benfica)

Atacantes

Bia Zaneratto (Palmeiras), Debinha (Kansas City Current), Geyse (Barcelona), Kerolin (North Carolina Courage), Nicole (Benfica), Gabi Nunes (Madri CFF) e Marta (Orlando Pride)

Suplentes

Tainara (Bayern de Munique), Aline Gomes (Ferroviária) e Angelina (OL Reign)