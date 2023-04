Pelé vira verbete de dicionário como sinônimo de extraordinário

O Rei Pelé, maior jogador de futebol de todos os tempos, morreu em dezembro de 2022. Mas seu nome ficará eternizado, agora como verbete nas versões digitais e impressas do dicionário Michaelis. O adjetivo “Pelé” poderá ser usado como sinônimo de extraordinário ou daquele que é o melhor em sua área de atuação. A informação foi confirmada oficialmente nesta quarta-feira (26), durante o evento Summit Sports, realizado no Pacaembu.

Confira o verbete completo:

pe.lé® adj m+f sm+f Que ou aquele que é fora do comum, que ou quem em virtude de sua qualidade, valor ou superioridade não pode ser igualado a nada ou a ninguém, assim como Pelé®, apelido de Edson Arantes do Nascimento (1940-2022), considerado o maior atleta de todos os tempos; excepcional, incomparável, único. Exemplos: Ele é o Pelé do basquete, ela é a Pelé do tênis, ela é a Pelé da dramaturgia brasileira, ele é o Pelé da medicina

A campanha pela inclusão de Pelé no dicionário foi lançada em abril pelo Santos Futebol Clube, com apoio da Pelé Foundation, que cuida do patrimônio e da imagem do Rei do Futebol, e pela agência End To End, com curadoria da Memorabília do Esporte e consultoria acadêmica da Miami Ad School. Em apenas dez dias após o lançamento, já haviam sido registradas mais de 100 mil assinaturas a favor da inclusão.

“Perceber um jargão que já estava no cotidiano das pessoas e através da oficialização dele prestar essa homenagem é uma celebração incrível. Pelé é eterno e merece estar eternizado de todas as maneiras possíveis. Agora também será na língua portuguesa”, diz Bruno Brum, CMO da agência End to End.