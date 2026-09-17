Os números de Memphis Depay desde a renovação com o Corinthians

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Memphis Depay, artilheiro da Holanda, vive fase crítica no Corinthians. Após renovar contrato, o atacante holandês não marcou mais gols e virou o vilão da eliminação na Libertadores, perdendo um pênalti decisivo. Sua performance atual contrasta com o passado vitorioso no clube. Entenda a queda de rendimento do craque.

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Desde o imbróglio que terminou com a renovação de Memphis Depay com o Corinthians, o holandês tem rendido pouco em campo. Nos seis jogos em que atuou pelo time de lá para cá, não marcou nenhum gol, e foi responsável por apenas uma assistência — o chute para o gol que acabou sendo um passe para Breno Bidon que garantiu a classificação contra o Rosário Central, nas oitavas de final da Libertadores.

O holandês virou vilão da eliminação do alvinegro nesta quarta-feira, 16, contra o Estudiantes: no último lance do jogo, o árbitro marcou uma penalidade que poderia empatar o jogo em 1 a 1 e levar a partida para a disputa de pênaltis, mas o atacante isolou a cobrança, selando a queda do clube nas quartas de final da Libertadores. Depois do erro, o holandês se jogou no gramado desolado, sob a fúria das arquibancadas.

Memphis Depay pelo Corinthians

Artilheiro da seleção holandesa, Memphis está sem marcar pelo Corinthians há seis meses, e tem apenas um gol na atual temporada. Ele balançou as redes pela última vez contra o Santos, em 15 de março. Além da renovação tumultuada, a temporada também foi marcada por problemas físicos. O jogador passou cerca de dois meses afastado por causa de uma lesão muscular de grau 2 na parte anterior da coxa direita.

O Corinthians acertou a renovação de contrato do atacante Memphis Depay até 31 de julho de 2028. O holandês de 31 anos chegou ao clube em setembro de 2024 e, de lá para cá, atuou em 85 partidas, anotou 20 gols e 16 assistências. Ele foi peça fundamental nos últimos três troféus conquistados pela equipe: o Paulistão e a Copa do Brasil de 2025 – quando anotou o gol do título, diante do Vasco, no Maracanã –, e a Supercopa Rei de 2026. Os títulos quebraram um jejum de quase seis anos do time sem título.

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