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Esporte

Pichação pede saída de Memphis após queda do Corinthians na Libertadores

Holandês desperdiçou chance decisiva no último lance da partida contra o Estudiantes

Por Amanda Capuano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 set 2026, 11h44 | Atualizado em 17 set 2026, 12h20
Pichação em muro escuro com as frases FORA MEMPHI$ e FUTEBOL com a palavra MODERNO riscada, indicando protesto contra a mercantilização do esporte
Muro do Parque São Jorge amanheceu pichado depois de eliminação do Corinthians na Libertadores (Marco Bello Jr/Twitter)
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O amor entre a torcida do Corinthians e Memphis Depay parece ter chegado ao fim. Depois da eliminação na Libertadores, com um pênalti decisivo desperdiçado pelo holandês no último lance da derrota contra o Estudiantes, o muro do Parque São Jorge apareceu pichado pedindo a saída do atacante. “Salário de milhão e futebol de centavos”, atesta uma das frases.

O artilheiro da seleção holandesa teve a chance de empatar o jogo no último minuto dos acréscimos. Se convertesse a cobrança, levaria a partida para a disputa de pênaltis — mas passou longe de acertar o alvo, isolando a bola que mirava o canto direito de Muslera. Depois do erro, o se jogou no gramado desolado, e foi o último a deixar o campo, sob a fúria das arquibancadas.

Muro escuro com grafite branco SALÁRIO DE MILHÕES FUTEBOL DE CENTAVOS e o arroba @MARCOBELLOJR abaixo, à noite. Há uma cerca de arame farpado no topo e árvores com folhagem escura ao fundo. Um feixe de luz diagonal atravessa a parte inferior direita
‘Futebol de centavos’: torcida reclama de baixo rendimento e salário alto (Marco Bello Jr/Twitter)

Atitude de Memphis pode gerar multa

Depois de desperdiçar o pênalti decisivo, Memphis Depay foi direto para o vestiário, e optou por não passar pela zona mista. A atitude pode gerar uma multa de até 10 mil dólares para o clube alvinegro — já que a Conmebol exige que todos os jogadores passem por ali, mesmo que escolham não falar com a imprensa. Na conversão atual, o valor equivale a 51,5 mil reais.

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Os números de Memphis desde a renovação

Desde o imbróglio que terminou com a renovação de Memphis Depay com o clube alvinegro, o holandês tem rendido pouco em campo. Nos seis jogos em que atuou pelo time de lá para cá, não marcou nenhum gol, e foi responsável por apenas uma assistência — o passe para Breno Bidon que garantiu a classificação do Corinthians contra o Rosário Central nas oitavas de final da Libertadores.

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