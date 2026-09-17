Pichação pede saída de Memphis após queda do Corinthians na Libertadores

O amor entre a torcida do Corinthians e Memphis Depay parece ter chegado ao fim. Depois da eliminação na Libertadores, com um pênalti decisivo desperdiçado pelo holandês no último lance da derrota contra o Estudiantes, o muro do Parque São Jorge apareceu pichado pedindo a saída do atacante. “Salário de milhão e futebol de centavos”, atesta uma das frases.

O artilheiro da seleção holandesa teve a chance de empatar o jogo no último minuto dos acréscimos. Se convertesse a cobrança, levaria a partida para a disputa de pênaltis — mas passou longe de acertar o alvo, isolando a bola que mirava o canto direito de Muslera. Depois do erro, o se jogou no gramado desolado, e foi o último a deixar o campo, sob a fúria das arquibancadas.

Atitude de Memphis pode gerar multa

Depois de desperdiçar o pênalti decisivo, Memphis Depay foi direto para o vestiário, e optou por não passar pela zona mista. A atitude pode gerar uma multa de até 10 mil dólares para o clube alvinegro — já que a Conmebol exige que todos os jogadores passem por ali, mesmo que escolham não falar com a imprensa. Na conversão atual, o valor equivale a 51,5 mil reais.

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Os números de Memphis desde a renovação

Desde o imbróglio que terminou com a renovação de Memphis Depay com o clube alvinegro, o holandês tem rendido pouco em campo. Nos seis jogos em que atuou pelo time de lá para cá, não marcou nenhum gol, e foi responsável por apenas uma assistência — o passe para Breno Bidon que garantiu a classificação do Corinthians contra o Rosário Central nas oitavas de final da Libertadores.