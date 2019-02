Organização planeja cortes no Pan e Brasil pode ficar desfalcado

A menos de três semanas para o início dos Jogos Pan-americanos de 2011, a organização do evento planeja reduzir o número de competidores inscritos na disputa. Entre os brasileiros, atletas da natação, do atletismo e do tiro esportivo são os que correm risco de não participarem do campeonato.

O comitê organizador do Pan enviou um ofício ao Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e dos outros países participantes do evento, informando a intenção de reduzir o número de atletas. Já no México, o chefe da missão brasileira em Guadalajara, Bernard Rajzman, tenta convencer os organizadores a mudarem de ideia.

A decisão final sai nesta sexta-feira, duas semanas antes do início das disputas esportivas no Pan.

A notícia já chegou aos atletas da delegação, que temem ficar fora da competição continental. A natação brasileira, que inicialmente levaria 40 atletas, pode ter que se contentar com apenas 26 representantes em Guadalajara.

‘Que chata essa situação do corte de 176 nadadores dos Jogos Pan Americanos!! Treinamos muito e espero que nosso time não seja prejudicado’, escreveu no Twitter o nadador Bruno Fratus, um dos destaques da delegação brasileira.