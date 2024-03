Olimpíadas de Paris: governo anuncia expectativa de público para abertura

Foi quase como um balde de água fria. Em audiência no Senado, o ministro do Interior da França, Gérald Darmanin, anunciou a expectativa de público para a abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, em 26 de julho. O governo projeta que estarão presentes na cerimônia 326 mil pessoas. Uma cifra bem abaixo dos 600 mil espectadores alardeados inicialmente, mas muito acima do limite de 80 mil que caberiam em um estádio.

Explica-se a confusão. Os turistas não poderão assistir gratuitamente à cerimônia de abertura, como a Comissão Organizadora dos Jogos Olímpicos havia prometido inicialmente. Mas as preocupações com segurança e logística – e os protestos dos livreiros ao longo dos cais da cidade – levaram o governo a reduzir progressivamente as ambições.

Darmanin disse que os serviços de inteligência franceses não identificaram um plano específico para atacar as Olimpíadas. Mas destacou que há várias ameaças potenciais, até mesmo de grupos extremistas islâmicos, ativistas ambientais violentos e grupos de ultradireita, bem como ataques cibernéticos da Rússia ou outros adversários.

É a primeira vez na história das Olimpíadas modernas que a festa de inauguração dos Jogos será feita fora de um estádio. Em Paris, o evento ocorrerá no rio Sena, um dos pontos turísticos mais emblemáticos da capital francesa. Neste novo formato, as delegações dos países desfilarão pelos seis quilômetros do curso em barcos, terminando no Trocadero. A duração prevista é de mais de três horas e meia.

Quanto custa?

Inicialmente, uma minoria de ingressos, localizados nos “cais baixos” e nas sete pontes, mais próximos da cerimônia, foram vendidos pela comissão organizadora por até 2.700 euros ou 14.500 reais. Por outro lado, foi exigida entrada gratuita para a grande maioria dos espectadores que desejassem assistir à festa nas chamadas “plataformas altas”.

Funcionários do Ministério do Interior disseram que, em vez de ser aberto ao público através de um sistema de registo online, como previsto anteriormente, o acesso à cerimônia será atribuído através de quotas a residentes selecionados de cidades que acolhem eventos olímpicos, e a outros escolhidos pelos organizadores ou seus parceiros.