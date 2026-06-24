O trunfo da CazéTV com Messi e Cristiano Ronaldo sobre a Globo

Lionel Messi e Cristiano Ronaldo ficarão fora da Globo na terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Isso porque as partidas Jordânia x Argentina, no sábado, 27, às 23h, e Colômbia x Portugal, no mesmo dia, às 20h30, terão transmissão exclusiva da CazéTV, no YouTube.

A definição coloca dois dos maiores nomes do torneio fora da TV aberta brasileira em uma rodada decisiva, reforçando o peso da exclusividade da plataforma de Casimiro Miguel. A CazéTV detém os direitos de todos os 104 jogos do Mundial e, nesta rodada, concentra partidas estratégicas. O Grupo Globo transmite os jogos da seleção brasileira, a final e parte dos demais confrontos, enquanto SBT e NSports participam via sublicenciamento, com 32 partidas previstas.

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