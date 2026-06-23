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Esporte

A reação inesperada de Cristiano Ronaldo ao citarem Messi em coletiva na Copa

Camisa 7 de Portugal se recusou a responder pergunta

Por Giovanna Fraguito 23 jun 2026, 19h21
PALM BEACH, FLORIDA - JUNE 14: (EXCLUSIVE COVERAGE) (EDITOR'S NOTE: This image has been digitally altered.) Cristiano Ronaldo #7 of Portugal poses for a portrait during the official FIFA World Cup 2026 portrait session on June 14, 2026 in Palm Beach, Florida. (Photo by Carmen Mandato - FIFA/FIFA via Getty Images)
Cristiano Ronaldo entra em campo para disputar a sua sexta Copa do Mundo (Carmen Mandato - FIFA/FIFA/Getty Images)
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A reação inesperada de Cristiano Ronaldo ao citarem Messi em coletiva na Copa Priorize VEJA no Google

Após a vitória de Portugal por 5 a 0 sobre o Uzbequistão na Copa do Mundo, nesta terça-feira, 23, Cristiano Ronaldo se incomodou com perguntas que citavam Lionel Messi na zona mista. O primeiro questionamento veio de um repórter que perguntou, em espanhol, se o português gostaria de encontrar o argentino nas fases mais avançadas do Mundial.

“Não sei o que te responder porque é uma pergunta que não tem sentido. Seria top. Mas o mais importante era ganhar para passar no grupo e estar preparados para o que vem. Sabemos que teremos uma partida dura contra a Colômbia. Joguei bem, marquei e ajudei a equipe, que estava muito bem”, respondeu Cristiano.

A insistência na comparação, porém, incomodou o atacante. Na sequência, outro jornalista começou uma pergunta citando o desempenho de Messi no dia anterior. “Ontem, Lionel Messi marcou duas vezes, Mbappé…”, iniciou. Antes que ele concluísse, Cristiano virou o rosto para outro repórter, fez sinal para que ele perguntasse e disse: “Dale, dale, dale”. O jornalista perguntou se o astro português responderia a mais uma questão. Cristiano, então, foi claro: “Depende da pergunta. Se não, não respondo”.

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