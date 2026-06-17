O que explica a invasão das chuteiras cor-de-rosa na Copa do Mundo

A Copa do Mundo está em seus primeiros dias, mas uma tendência já se destaca nos gramados. Jogadores de seleções como Brasil, Alemanha, Estados Unidos, Japão, México, Coreia do Sul e Marrocos apareceram usando chuteiras em diferentes tonalidades de uma única cor: rosa. O mais curioso é que não houve uma ação conjunta entre as fabricantes. Após pesquisas realizadas individualmente, Nike, Adidas, Puma e New Balance chegaram à mesma conclusão: o rosa está entre as cores que oferecem maior contraste com o verde do gramado, aumentando significativamente a visibilidade dos atletas. Por isso a aposta em seus principais lançamentos.

Diferentemente dos uniformes das seleções, que seguem os contratos oficiais das federações, a chuteira é um dos poucos elementos em que os atletas podem exibir os patrocinadores de seus contratos individuais. Isso faz com que o produto funcione como uma vitrine própria dentro do jogo, transformando cada partida em uma disputa paralela por atenção, reconhecimento e valor de marca. Para Tamara Lorenzoni, estrategista de marcas e especialista no mercado de luxo, o fenômeno evidencia uma transformação importante na forma como as marcas utilizam as cores como ferramenta estratégica.

“Durante muito tempo, a cor foi tratada como um elemento estético. Hoje, ela funciona como linguagem. As grandes marcas entendem que uma escolha cromática é capaz de comunicar posicionamento, gerar reconhecimento instantâneo e criar diferenciação em ambientes altamente competitivos. Em eventos globais como a Copa do Mundo, cada detalhe visual passa a ter valor estratégico”. Segundo a especialista, o fato de diferentes fabricantes terem chegado à mesma solução revela como dados, comportamento e branding estão cada vez mais conectados. “Quando várias marcas escolhem a mesma direção cromática, isso demonstra que elas estão respondendo a um mesmo diagnóstico sobre atenção, visibilidade e impacto”.

Tamara destaca ainda que a popularização das transmissões digitais e dos conteúdos em redes sociais ampliou a importância desse recurso visual. “Hoje, uma chuteira não precisa se destacar apenas dentro do campo. Ela precisa funcionar em fotos, vídeos curtos, recortes para redes sociais e diferentes telas. A economia da atenção tornou a visibilidade um ativo extremamente valioso. E as cores são uma das ferramentas mais eficientes para conquistar essa atenção”.

Continua após a publicidade

Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente