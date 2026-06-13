Casado ou solteiro? O status dos jogadores da seleção na Copa do Mundo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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Dentro de campo, a busca pelo hexacampeonato une a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026. Já fora dele, o elenco reúne perfis variados na vida afetiva, com jogadores casados, em relações estáveis e outros vivendo a solteirice em meio à rotina intensa de competições internacionais. A competição é desequilibrada nesse quesito. Entre treinos, jogos e concentração total na competição, a coluna GENTE levantou como está o “coração” de cada um dos 26 convocados por Carlo Ancelotti.

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Goleiros

Alisson Becker

Idade: 33 anos

Clube: Liverpool

Estado civil: casado com Natália Becker

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Ederson

Idade: 32 anos

Clube: Fenerbahçe

Estado civil: casado com Lais Moraes

Weverton

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Idade: 38 anos

Clube: Grêmio

Estado civil: casado com Jaqueline Maoski

Defensores

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Alex Sandro

Idade: 35 anos

Clube: Flamengo

Estado civil: casado com Natália Regina

Léo Pereira

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Idade: 30 anos

Clube: Real Madrid

Estado civil: solteiro

Danilo

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Idade: 34 anos

Clube: Flamengo

Estado civil: casado com Clarice Sales

Douglas Santos

Idade: 32 anos

Clube: Zenit

Estado civil: casado com Cristiane Santos

Bremer

Idade: 29 anos

Clube: Juventus

Estado civil: casado com Deborah Claudino

Gabriel Magalhães

Idade: 28 anos

Clube: Arsenal

Estado civil: casado com Gabrielle Figueiredo

Meio-campistas

Casemiro

Idade: 34 anos

Clube: Manchester United

Estado civil: casado com Anna Mariana Casemiro

Bruno Guimarães

Idade: 28 anos

Clube: Newcastle

Estado civil: casado com Ana Lídia Martins

Danilo Santos

Idade: 25 anos

Clube: Botafogo

Estado civil: sem informações

Fabinho

Idade: 32 anos

Clube: Al-Ittihad

Estado civil: casado com Rebeca Tavares

Lucas Paquetá

Idade: 28 anos

Clube: Flamengo

Estado civil: casado com Maria Eduarda Fournier

Éderson

Idade: 26 anos:

Clube: Atlanta

Estado civil: casado com Myckaela Lobianco

Atacantes

Endrick

Idade: 19 anos

Clube: Lyon

Estado civil: casado com Gabriely Miranda

Gabriel Martinelli

Idade: 24 anos

Clube: Arsenal

Estado civil: namora com Isabella Rousso

Igor Thiago

Idade: 24 anos

Clube: Brentford

Estado civil: casado com Letícia Carvalho

Luiz Henrique

Idade: 25 anos

Clube: Zenit

Estado civil: casado com Tammy Parisoto

Matheus Cunha

Idade: 27 anos

Clube: Manchester United

Estado civil: casado com Gabriela Nogueira

Neymar Jr.

Idade: 34 anos

Clube: Santos

Estado civil: casado com Bruna Biancardi

Vini Jr.

Idade: 25 anos

Clube: Real Madrid

Estado civil: solteiro

Raphinha

Idade: 29 anos

Clube: Barcelona

Estado civil: casado com Natalia Rodrigues

Rayan

Idade: 19 anos

Clube: Bournemouth

Estado civil: casado com Eduarda Santos

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