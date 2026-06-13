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Esporte

Casado ou solteiro? O status dos jogadores da seleção na Copa do Mundo

Brasil estreia no Mundial neste sábado, 13, contra o Marrocos

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 jun 2026, 19h00 | Atualizado em 13 jun 2026, 19h13
Um homem negro sorridente, com uma jaqueta vinho brilhante e toalha branca, abraça uma mulher loira que o olha apaixonadamente, com as mãos em sua cabeça. Estão em um estádio, com arquibancadas e luzes ao fundo
Endrick com a mulher, Gabriely Miranda (Instagram/Reprodução)
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Casado ou solteiro? O status dos jogadores da seleção na Copa do Mundo Priorize VEJA no Google

Dentro de campo, a busca pelo hexacampeonato une a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026. Já fora dele, o elenco reúne perfis variados na vida afetiva, com jogadores casados, em relações estáveis e outros vivendo a solteirice em meio à rotina intensa de competições internacionais. A competição é desequilibrada nesse quesito. Entre treinos, jogos e concentração total na competição, a coluna GENTE levantou como está o “coração” de cada um dos 26 convocados por Carlo Ancelotti.

Leia também: As esposas de jogadores mais bem pagas nesta Copa do Mundo

Goleiros

Alisson Becker

Siga
  • Idade: 33 anos
  • Clube: Liverpool
  • Estado civil: casado com Natália Becker
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Ederson

  • Idade: 32 anos
  • Clube: Fenerbahçe
  • Estado civil: casado com Lais Moraes

Weverton

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  • Idade: 38 anos
  • Clube: Grêmio
  • Estado civil: casado com Jaqueline Maoski

Defensores

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Alex Sandro

  • Idade: 35 anos
  • Clube: Flamengo
  • Estado civil: casado com Natália Regina

Léo Pereira

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  • Idade: 30 anos
  • Clube: Real Madrid
  • Estado civil: solteiro

Danilo

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  • Idade: 34 anos
  • Clube: Flamengo
  • Estado civil: casado com Clarice Sales

Douglas Santos

  • Idade: 32 anos
  • Clube: Zenit
  • Estado civil: casado com Cristiane Santos

Bremer 

  • Idade: 29 anos
  • Clube: Juventus
  • Estado civil: casado com Deborah Claudino

Gabriel Magalhães

  • Idade: 28 anos
  • Clube: Arsenal
  • Estado civil: casado com Gabrielle Figueiredo

Meio-campistas

Casemiro

  • Idade: 34 anos
  • Clube: Manchester United
  • Estado civil: casado com Anna Mariana Casemiro

Bruno Guimarães

  • Idade: 28 anos
  • Clube: Newcastle
  • Estado civil: casado com Ana Lídia Martins

Danilo Santos

  • Idade: 25 anos
  • Clube: Botafogo
  • Estado civil: sem informações

Fabinho

  • Idade: 32 anos
  • Clube: Al-Ittihad
  • Estado civil: casado com Rebeca Tavares

Lucas Paquetá

  • Idade: 28 anos
  • Clube: Flamengo
  • Estado civil: casado com Maria Eduarda Fournier

Éderson

  • Idade: 26 anos:
  • Clube: Atlanta
  • Estado civil: casado com Myckaela Lobianco

Atacantes

Endrick

  • Idade: 19 anos
  • Clube: Lyon
  • Estado civil: casado com Gabriely Miranda

Gabriel Martinelli

  • Idade: 24 anos
  • Clube: Arsenal
  • Estado civil: namora com Isabella Rousso

Igor Thiago

  • Idade: 24 anos
  • Clube: Brentford
  • Estado civil: casado com Letícia Carvalho

Luiz Henrique

  • Idade: 25 anos
  • Clube: Zenit
  • Estado civil: casado com Tammy Parisoto

Matheus Cunha

  • Idade: 27 anos
  • Clube: Manchester United
  • Estado civil: casado com Gabriela Nogueira

Neymar Jr.

  • Idade: 34 anos
  • Clube: Santos
  • Estado civil: casado com Bruna Biancardi

Vini Jr.

  • Idade: 25 anos
  • Clube: Real Madrid
  • Estado civil: solteiro

Raphinha

  • Idade: 29 anos
  • Clube: Barcelona
  • Estado civil: casado com Natalia Rodrigues

Rayan

  • Idade: 19 anos
  • Clube: Bournemouth
  • Estado civil: casado com Eduarda Santos

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Copa do Mundo 2026
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seleção brasileira
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