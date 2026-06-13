Casado ou solteiro? O status dos jogadores da seleção na Copa do Mundo
Brasil estreia no Mundial neste sábado, 13, contra o Marrocos
Dentro de campo, a busca pelo hexacampeonato une a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026. Já fora dele, o elenco reúne perfis variados na vida afetiva, com jogadores casados, em relações estáveis e outros vivendo a solteirice em meio à rotina intensa de competições internacionais. A competição é desequilibrada nesse quesito. Entre treinos, jogos e concentração total na competição, a coluna GENTE levantou como está o “coração” de cada um dos 26 convocados por Carlo Ancelotti.
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Goleiros
Alisson Becker
- Idade: 33 anos
- Clube: Liverpool
- Estado civil: casado com Natália Becker
Ederson
- Idade: 32 anos
- Clube: Fenerbahçe
- Estado civil: casado com Lais Moraes
Weverton
- Idade: 38 anos
- Clube: Grêmio
- Estado civil: casado com Jaqueline Maoski
Defensores
Alex Sandro
- Idade: 35 anos
- Clube: Flamengo
- Estado civil: casado com Natália Regina
Léo Pereira
- Idade: 30 anos
- Clube: Real Madrid
- Estado civil: solteiro
Danilo
- Idade: 34 anos
- Clube: Flamengo
- Estado civil: casado com Clarice Sales
Douglas Santos
- Idade: 32 anos
- Clube: Zenit
- Estado civil: casado com Cristiane Santos
Bremer
- Idade: 29 anos
- Clube: Juventus
- Estado civil: casado com Deborah Claudino
Gabriel Magalhães
- Idade: 28 anos
- Clube: Arsenal
- Estado civil: casado com Gabrielle Figueiredo
Meio-campistas
Casemiro
- Idade: 34 anos
- Clube: Manchester United
- Estado civil: casado com Anna Mariana Casemiro
Bruno Guimarães
- Idade: 28 anos
- Clube: Newcastle
- Estado civil: casado com Ana Lídia Martins
Danilo Santos
- Idade: 25 anos
- Clube: Botafogo
- Estado civil: sem informações
Fabinho
- Idade: 32 anos
- Clube: Al-Ittihad
- Estado civil: casado com Rebeca Tavares
Lucas Paquetá
- Idade: 28 anos
- Clube: Flamengo
- Estado civil: casado com Maria Eduarda Fournier
Éderson
- Idade: 26 anos:
- Clube: Atlanta
- Estado civil: casado com Myckaela Lobianco
Atacantes
Endrick
- Idade: 19 anos
- Clube: Lyon
- Estado civil: casado com Gabriely Miranda
Gabriel Martinelli
- Idade: 24 anos
- Clube: Arsenal
- Estado civil: namora com Isabella Rousso
Igor Thiago
- Idade: 24 anos
- Clube: Brentford
- Estado civil: casado com Letícia Carvalho
Luiz Henrique
- Idade: 25 anos
- Clube: Zenit
- Estado civil: casado com Tammy Parisoto
Matheus Cunha
- Idade: 27 anos
- Clube: Manchester United
- Estado civil: casado com Gabriela Nogueira
Neymar Jr.
- Idade: 34 anos
- Clube: Santos
- Estado civil: casado com Bruna Biancardi
Vini Jr.
- Idade: 25 anos
- Clube: Real Madrid
- Estado civil: solteiro
Raphinha
- Idade: 29 anos
- Clube: Barcelona
- Estado civil: casado com Natalia Rodrigues
Rayan
- Idade: 19 anos
- Clube: Bournemouth
- Estado civil: casado com Eduarda Santos
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