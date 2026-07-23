O inusitado nome do primeiro filho de Endrick com Gabrielly Miranda

Uma das esperanças da Seleção Brasileira para o futuro, o atacante Endrick celebrou a chegada do seu primeiro filho com um chá de bebê na última quarta-feira, 22. Ao lado da esposa, Gabrielly Miranda, o jogador recebeu cerca de 120 convidados para comemorar a reta final de gravidez em uma festa que revelou o nome escolhido para o herdeiro: Kendrick.

A escolha rapidamente chamou a atenção das redes sociais, uma vez que se assemelha muito ao nome do jogador, com o acréscimo da letra K no início. “Eu, particularmente, acho um pouco bizarro homenagear a si mesmo dando ao filho um nome quase igual ao seu”, disse um usuário da rede social X (antigo Twitter).

Outros apontaram que o nome pode ser uma homenagem ao rapper americano Kendrick Lamar. “O menino já vai nascer com nome de artista”, declarou um internauta.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

Continua após a publicidade