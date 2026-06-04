Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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À espera do primeiro filho com Endrick, Gabriely Miranda voltou a movimentar as redes sociais após compartilhar uma reflexão sobre maternidade que muitos internautas interpretaram como uma indireta à mãe do jogador, Cintia Ramos. Diante da repercussão, a influenciadora decidiu esclarecer o assunto e negou que a publicação tivesse qualquer destinatário específico.

Segundo Gabriely, a mensagem refletia apenas sua visão sobre a maternidade e os limites que pretende estabelecer na criação do filho. “Vocês se passam às vezes. O post é sobre mim, sobre o jeito que eu vou e estou lidando em relação à minha maternidade. Não tem nada a ver com ninguém“, afirmou ao responder às especulações.

O que Gabriely publicou?

Em seu perfil no Instagram, a influenciadora repostou uma frase sobre respeito às mães e aos limites familiares. “Você só vai me desrespeitar como mãe uma vez. Depois vai perder acesso ao meu filho, notícias, e a presença em nossas vidas”, dizia o texto. A publicação rapidamente chamou atenção dos seguidores e passou a ser associada a supostas tensões com a família do atacante, que está nos Estados Unidos para a Copa do Mundo de 2026.

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Por que o post gerou repercussão?

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A reação foi impulsionada pelo histórico recente de mensagens compartilhadas por Gabriely nas redes. Em abril, uma publicação sobre a importância de priorizar a família formada após o casamento já havia alimentado rumores de um possível distanciamento entre ela e a mãe do atacante.

Na época, também chamou atenção a falta de interações públicas entre as duas após o anúncio da gravidez. Apesar das especulações, nenhuma delas confirmou qualquer desentendimento, e Gabriely agora faz questão de afirmar que sua postagem mais recente não tinha relação com familiares do marido.

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