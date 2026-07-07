Endrick despreza psicólogo: entenda antiga e complicada relação de jogador

Uma declaração polêmica de Endrick, 19, voltou a circular nas redes sociais. O atacante disse que não necessita de acompanhamentto psicológico por já possuir a religião como apoio. “Meu psicólogo, primeiramente, é Deus. Eu não preciso abrir meu coração para mais ninguém. Eu tenho Deus na minha vida, eu não preciso desabafar com outra pessoa que não vai nem conhecer meus pais, não vai nem conhecer minha pessoa. Então eu somente tenho que conversar com Deus, tenho que orar”, disse em uma entrevista a Placar em fevereiro de 2024.

A fala foi bastante criticada nas redes sociais. “Vocês achando que a próxima geração vai ser mais centrada, e só queria lembrar o que o Endrick pensa sobre acompanhamento psicológico”, escreveu um usuário no X. “Quer uma decepção maior que o gol perdido contra a Noruega? Endrick fala que tem Deus e por isso não precisa de psicólogos”, disse outro.

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