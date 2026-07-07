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Esporte

Endrick despreza psicólogo: entenda antiga e complicada relação de jogador

Declaração foi criticada nas redes sociais por torcedores

Por Giovanna Fraguito 7 jul 2026, 14h07 | Atualizado em 8 jul 2026, 14h16
Jovem jogador de futebol brasileiro, pele escura, cabelo curto, vestindo uniforme azul-marinho com listras e o número 19, em campo com público desfocado ao fundo
PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA - JUNE 19: Endrick of Brazil in action during the FIFA World Cup 2026 Group C match between Brazil and Haiti at Philadelphia Stadium on June 19, 2026 in Philadelphia, United States. (Photo by Richard Sellers/Sportsphoto/Allstar via Getty Images) (Richard Sellers/Sportsphoto/Allstar/Getty Images)
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Uma declaração polêmica de Endrick, 19, voltou a circular nas redes sociais. O atacante disse que não necessita de acompanhamentto psicológico por já possuir a religião como apoio. “Meu psicólogo, primeiramente, é Deus. Eu não preciso abrir meu coração para mais ninguém. Eu tenho Deus na minha vida, eu não preciso desabafar com outra pessoa que não vai nem conhecer meus pais, não vai nem conhecer minha pessoa. Então eu somente tenho que conversar com Deus, tenho que orar”, disse em uma entrevista a Placar em fevereiro de 2024.

A fala foi bastante criticada nas redes sociais. “Vocês achando que a próxima geração vai ser mais centrada, e só queria lembrar o que o Endrick pensa sobre acompanhamento psicológico”, escreveu um usuário no X. “Quer uma decepção maior que o gol perdido contra a Noruega? Endrick fala que tem Deus e por isso não precisa de psicólogos”, disse outro.

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