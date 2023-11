O espetáculo deprimente da pancadaria no Brasil X Argentina

Foi triste. Na terça-feira, 21, antes da derrota do Brasil para a Argentina por 1 a 0 — a primeira em casa na história das Eliminatórias para uma Copa do Mundo, a terceira seguida em 2023 — um pedaço da arquibancada do Maracanã virou palco de pancadaria, com violência extremada entre torcedores e policiais. Brasileiros trocaram socos com argentinos. Agentes de segurança bateram com cassetete em fãs, sobretudo os que vestiam a camisa azul e branca do vizinho, mas também em cidadãos que estavam com a canarinho. Alguns saíram sangrando, de maca. Apuram-se, agora, as culpas — sabe-se, desde já, que a responsabilidade de manter o ambiente em mínimas condições de segurança era da CBF. O cracaço Messi, que muito possivelmente fez seu derradeiro jogo no outrora “maior do mundo”, conduziu os companheiros para longe do gramado, como protesto, assim que eclodiu a estupidez. A seleção campeã do mundo exigiu adiamento da partida por pelo menos quinze minutos, e só então retornou ao campo. “Fomos para o vestiário para avaliar a situação e ver o que acontecia”, disse o camisa 10. “Poderia ter acontecido uma tragédia aqui.” A batalha lembrou a agressividade do início do mês, entre apoiadores do Boca Juniors e do Fluminense, nas ruas e praias do Rio de Janeiro. É inaceitável que tenha se repetido. Ao final da noite, ante o fracasso da equipe dirigida por Fernando Diniz, a plateia entoou o clássico “time sem vergonha”. Era o corolário de uma noite indizível, deprimente. Vergonhosa.

Publicado em VEJA de 24 de novembro de 2023, edição nº 2869