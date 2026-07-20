O craque que alcançou dois recordes mesmo sem jogar a final da Copa

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Kylian Mbappé garantiu dois recordes impressionantes em Copas do Mundo, mesmo sem disputar a final. Ele se tornou o artilheiro da edição com 10 gols e o maior goleador histórico dos Mundiais com 22 tentos, superando Lionel Messi. Apesar dos feitos, o craque francês lamentou não ter lutado pelo título.

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Kylian Mbappé garantiu dois recordes em Copas do Mundo sem precisar jogar a final do torneio. Derrotado na semifinal para a Espanha, marcou dois gols na disputa de terceiro lugar contra a Inglaterra e se tornou líder nas estatísticas de gol da edição e da história dos Mundiais. Na final entre Espanha e Argentina, Lionel Messi não alcançou os números do francês.

O capitão dos Bleus terminou como o artilheiro da competição com dez gols marcados e conquistou sua segunda premiação de chuteira de ouro. Ele é o primeiro jogador a conquistar o prêmio duas vezes.

Nesta edição, seu principal concorrente era Lionel Messi, finalista com a Argentina. Na disputa de terceiro lugar, Mbappé chegou empatado com o jogador do Inter Miami em oito gols. Com os dois tentos marcados na derrota para a Inglaterra chegou a dez. Como o camisa 10 da Albiceleste passou em branco na final, o francês terminou com a chancela de artilheiro.

Em 2022, Mbappé também foi o maior goleador, com oito gols na edição, sendo três na final contra a Argentina. Mas assim como neste ano, ele ficou sem o título de campeão.

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Outra corrida que Mbappé disputava com Messi era da artilharia histórica em Mundiais. E por conta dos mesmos gols contra a Inglaterra, ele é o recordista com 22 gols, superando o concorrente argentino com 21. A quantidade de gols do francês chama ainda mais atenção, pois ele disputou o mesmo número de partidas em Mundiais e aos 27 anos deve jogar o torneio mais vezes e pode ampliar seu recorde.

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Apesar dos recordes, Mbappé deixou claro depois da disputa pelo terceiro lugar no sábado, 18, um dia antes da final: “Eu preferiria não ser o maior artilheiro de todos os tempos e jogar a partida de amanhã . Isso é bom para o meu legado e para quando as pessoas pararem de me ver como um desses jogadores. Mas hoje, essa não é a primeira coisa que me vem à mente.”

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