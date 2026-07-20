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Esporte

O craque que alcançou dois recordes mesmo sem jogar a final da Copa

Kylian Mbappé ficou com o ‘prêmio de consolação’ da artilharia histórica e desta edição da Copa

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 jul 2026, 11h41
Jogador de futebol Kylian Mbappé, de costas, vestindo camisa azul da seleção francesa com o nome MBAPPE e o número 10 em branco, olhando para a direita. O fundo está desfocado, mostrando a torcida no estádio
Kylian Mbappé na Copa do Mundo 2026 (Alexandre Battibugli/VEJA)
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Kylian Mbappé garantiu dois recordes em Copas do Mundo sem precisar jogar a final do torneio. Derrotado na semifinal para a Espanha, marcou dois gols na disputa de terceiro lugar contra a Inglaterra e se tornou líder nas estatísticas de gol da edição e da história dos Mundiais. Na final entre Espanha e Argentina, Lionel Messi não alcançou os números do francês.

O capitão dos Bleus terminou como o artilheiro da competição com dez gols marcados e conquistou sua segunda premiação de chuteira de ouro. Ele é o primeiro jogador a conquistar o prêmio duas vezes.

Nesta edição, seu principal concorrente era Lionel Messi, finalista com a Argentina. Na disputa de terceiro lugar, Mbappé chegou empatado com o jogador do Inter Miami em oito gols. Com os dois tentos marcados na derrota para a Inglaterra chegou a dez. Como o camisa 10 da Albiceleste passou em branco na final, o francês terminou com a chancela de artilheiro. 

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Em 2022, Mbappé também foi o maior goleador, com oito gols na edição, sendo três na final contra a Argentina. Mas assim como neste ano, ele ficou sem o título de campeão.

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Outra corrida que Mbappé disputava com Messi era da artilharia histórica em Mundiais. E por conta dos mesmos gols contra a Inglaterra, ele é o recordista com 22 gols, superando o concorrente argentino com 21. A quantidade de gols do francês chama ainda mais atenção, pois ele disputou o mesmo número de partidas em Mundiais e aos 27 anos deve jogar o torneio mais vezes e pode ampliar seu recorde.

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Apesar dos recordes, Mbappé deixou claro depois da disputa pelo terceiro lugar no sábado, 18, um dia antes da final: “Eu preferiria não ser o maior artilheiro de todos os tempos e jogar a partida de amanhã . Isso é bom para o meu legado e para quando as pessoas pararem de me ver como um desses jogadores. Mas hoje, essa não é a primeira coisa que me vem à mente.”

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