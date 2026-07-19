Prêmio de consolação: Mbappé termina como artilheiro da Copa do Mundo

O atacante francês Kylian Mbappé terminou como artilheiro da Copa do Mundo de 2026, com dez gols. Mbappé fez dois a mais que Lionel Messi, que não conseguiu marcar no domingo, 19, durante a final em que a Argentina perdeu para a Espanha (1 a 0 na prorrogação), perto de Nova York.

Com isso, o capitão da França mantém a liderança na lista de maiores artilheiros de todos os tempos, com um total de 22 gols em Copas do Mundo, logo à frente de “La Pulga”, com 21.

Mbappé somou 10 gols e quatro assistências pela seleção da França, que terminou em quarto lugar. Messi encerrou a competição com oito gols e quatro assistências, após passar o jogo de domingo sem marcar ou dar passe para gol pela primeira vez em suas últimas 12 partidas de Copa do Mundo.

A Chuteira de Ouro é um dos poucos prêmios que Messi nunca conquistou em sua carreira brilhante, mas ele chegou ao fim de semana da decisão na liderança. Tanto Messi quanto Mbappé tinham oito gols até as semifinais, mas Messi levava vantagem no critério de desempate por ter uma assistência a mais.

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No sábado, Mbappé marcou dois gols e deu uma assistência na derrota da França por 6 a 4 para a Inglaterra na disputa pelo terceiro lugar, tornando-se o primeiro jogador a marcar 10 gols em uma Copa do Mundo desde o craque alemão Gerd Müller, que também marcou 10 em 1970. Mbappé soma 22 gols em Copas do Mundo na carreira, superando Messi no recorde do torneio.

(Com AFP)

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