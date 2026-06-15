O contra-ataque da CazéTV na disputa de transmissões da Copa com Globo e SBT

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CazéTV respondeu às críticas com sucesso na Copa, transmitindo o empate surpreendente Espanha x Cabo Verde. O formato interativo e a alfinetada de Casimiro fizeram o goleiro Vozinha viralizar com milhões de seguidores. A live alcançou 7 milhões de acessos simultâneos, provando o valor dos jogos exclusivos.

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Diante de críticas sobre o delay nas transmissões da Copa do Mundo em relação às concorrentes da TV aberta, a CazéTV pôde responder à altura. O canal operado pela LiveMode é o único no Brasil com os direitos de transmissão dos 104 jogos da competição. As partidas dadas como “mais importantes” também são exibidos nos canais do Grupo Globo e no SBT, mas a diversão da Copa do Mundo está justamente naquelas partidas das quais a gente menos espera uma surpresa.

Foi o caso desta segunda, 15, em que a favorita Espanha enfrentou Cabo Verde. No papel, esperava-se que Lamine Yamal e companhia atropelassem o adversário estreante em Mundiais, como fez a Alemanha no dia anterior contra Curaçao. Estragando o bolão de todo mundo, a seleção africana do goleiro Vozinha parou a La Roja em um empate sem gols.

Com equipe de cobertura no estádio em Atlanta, a CazéTV repetiu seu popular formato mais livre e interativo da transmissão quebrando barreiras entre o público e a equipe de reportagem in loco. Durante o jogo, Casimiro Miguel, o Cazé, pediu para quem assistia à live seguir o goleiro Vozinha no Instagram. O jogador eleito o melhor da partida tinha por volta de 50.000 seguidores no começo do jogo, e horas depois, já ganhou mais de 2 milhões de seguidores. A quantidade supera a quantidade de habitantes do seu país.

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Bárbara Coelho, ex-Globo, foi quem revelou a informação ao jogador na zona mista que agradeceu o apoio dos brasileiros, que assistiram a sua estreia de gala em Copas do Mundo na CazéTV.

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Durante a transmissão, Casimiro ainda alfinetou a concorrente: “A Globo tá passando um monte de novela, não tá passando jogo, tem que passar novela. O Vozinha pode assistir [novela] lá, mas, por enquanto, ele sonha com uma classificação.”

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Em plena tarde de segunda, a live no YouTube alcançou mais sete milhões de aparelhos simultâneos que acompanharam o improvável resultado. Logo um 0 a 0 se tornou símbolo de sucesso de Cabo Verde e da CazéTV.