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Esporte

O contra-ataque da CazéTV na disputa de transmissões da Copa com Globo e SBT

Com direitos de todos os jogos do Mundial, canal de streaming larga na frente em partidas exclusivas

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jun 2026, 21h04
Homem branco de óculos e barba rala, vestindo camiseta preta com logo Cazé TV, sorri enquanto segura um microfone preto com o mesmo logo. Ele usa um fone de ouvido discreto. Ao fundo, um estádio com arquibancadas cinzas e gramado verde
Casimiro Miguel, da CazéTV (CazéTV/Divulgação)
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Diante de críticas sobre o delay nas transmissões da Copa do Mundo em relação às concorrentes da TV aberta, a CazéTV pôde responder à altura. O canal operado pela LiveMode é o único no Brasil com os direitos de transmissão dos 104 jogos da competição. As partidas dadas como “mais importantes” também são exibidos nos canais do Grupo Globo e no SBT, mas a diversão da Copa do Mundo está justamente naquelas partidas das quais a gente menos espera uma surpresa. 

Foi o caso desta segunda, 15, em que a favorita Espanha enfrentou Cabo Verde. No papel, esperava-se que Lamine Yamal e companhia atropelassem o adversário estreante em Mundiais, como fez a Alemanha no dia anterior contra Curaçao. Estragando o bolão de todo mundo, a seleção africana do goleiro Vozinha parou a La Roja em um empate sem gols.

Com equipe de cobertura no estádio em Atlanta, a CazéTV repetiu seu popular formato mais livre e interativo da transmissão quebrando barreiras entre o público e a equipe de reportagem in loco. Durante o jogo, Casimiro Miguel, o Cazé, pediu para quem assistia à live seguir o goleiro Vozinha no Instagram. O jogador eleito o melhor da partida tinha por volta de 50.000 seguidores no começo do jogo, e horas depois, já ganhou mais de 2 milhões de seguidores. A quantidade supera a quantidade de habitantes do seu país. 

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Bárbara Coelho, ex-Globo, foi quem revelou a informação ao jogador na zona mista que agradeceu o apoio dos brasileiros, que assistiram a sua estreia de gala em Copas do Mundo na CazéTV.

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Durante a transmissão, Casimiro ainda alfinetou a concorrente: “A Globo tá passando um monte de novela, não tá passando jogo, tem que passar novela. O Vozinha pode assistir [novela] lá, mas, por enquanto, ele sonha com uma classificação.” 

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Em plena tarde de segunda, a live no YouTube alcançou mais sete milhões de aparelhos simultâneos que acompanharam o improvável resultado. Logo um 0 a 0 se tornou símbolo de sucesso de Cabo Verde e da CazéTV.

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