Casimiro alfineta a Globo durante transmissão de jogo na CazéTV

Casimiro Miguel, fundador da CazéTV, alfinetou a Globo durante a transmissão de Espanha x Cabo Verde nesta segunda-feira, 15, um jogo histórico que terminou com empate de 0 x 0 entre a seleção favorita a conquistar o Mundial e a equipe que disputa o torneio pela primeira vez. A CazéTV é a detentora de direitos de transmissão de todos os 104 jogos da Copa do Mundo 2026, enquanto a Globo fez um acordo com a Fifa para exibir metade, 52 partidas. Ao descobrir que o goleiro Vozinha, do time de Cabo Verde, gosta de novela, o streamer aproveitou para soltar um comentário sobre a líder de audiência da TV aberta.

“A Globo tá passando um monte de novela, não tá passando jogo, tem que passar novela. O Vozinha pode assistir [novela] lá, mas, por enquanto, ele sonha com uma classificação”, debochou Casimiro.

Quem é o goleiro Vozinha

Em campo contra a Espanha, a seleção do Cabo Verde fez sua estreia na Copa do Mundo de 2026 nesta segunda-feira, 15. Herói da partida, o goleiro cabo-verdiano, o Vozinha, tem uma história entrelaçada com o Brasil, para além de compartilhar o idioma português. Seu nome real é Josimar José Évora Dias, em homenagem ao lateral-direito brasileiro Josimar Higino Pereira, do Botafogo, que integrou o time entre 1981 e 1989. Seu pai era grande fã do jogador e seus avós costumavam acompanhar o futebol brasileiro e torcer pelo país. Além de ter sido batizado com nome de brasileiro, o jogador cresceu consumindo nossa cultura popular, sendo fã de Ivete Sangalo e de algumas novelas locais.

“Desde sempre víamos muitas novelas brasileiras depois dos telejornais. Lembro muito de Xica da Silva, Malhação e Rei do Gado. Consumimos também muita música brasileira que é muito boa e rica. Gostava muito de Ivete Sangalo, Seu Jorge, Cidade Negra e Revelação. Minha avó era fã do Roberto Carlos”, disse Vozinha em entrevista à ESPN. Além desses nomes, o goleiro admitiu nutrir uma admiração pelo ex-goleiro Rogério Ceni, por Ronaldo Fenômeno e Ronaldinho Gaúcho.

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O ano de 2026 marca a primeira Copa do Mundo que Cabo Verde disputa em sua história. A classificação veio após a vitória contra Eswatini por 3 a 0 na última rodada das Eliminatórias Africanas, em Praia. Apesar da dura missão de encarar um grupo com Espanha, Uruguai e Arábia Saudita, a seleção africana chega em alta após a classificação histórica e as vitórias contra a Sérvia e Bermuda, ambas por 3 a 0, nos últimos amistosos preparatórios para a Copa. Contra a Espanha, atual campeã da Eurocopa e uma das favoritas ao título, o Cabo Verde conseguiu um empate, fechando o placar em 0 a 0.